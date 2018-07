Ferragni-Fedez | nessun invito per l' ex amico Fabio Rovazzi

Nozze super vip. Chiara Ferragni – Fedez - ecco la lista (bomba) degli invitati al matrimonio. Altro che royal wedding… E sì - ci sarà anche “lei” : Ultimamente Chiara Ferragni e Fedez hanno sconvolto i loro fan pubblicando su Instagram una foto che li ritrae in un modo in cui nessuno li aveva mai visti: lei è sdraiata sul letto, nuda, lui è sopra di lei (con lo sguardo che la dice lunga) e con le mani le stringe i seni. I follower dei due, dopo aver visto la foto in rete, sono rimasti a bocca aperta… Perché in genere Fedez e la Ferragni sono sempre piuttosto composti… E ora? Che è ...

Fedez e Ferragni - casa in cambio di pubblicità? : Un attico da quattrocento metri quadri con una vista mozzafiato su Milano e un piano adibito soltanto al guardaroba e alle scarpe. I milioni di follower di Fedez e Chiara Ferragni conoscono bene l'abitazione esclusiva della coppia grazie alle Instragram Story che sevelano sempre più dettagli del super attico.E proprio uno di questi tour virtuali all"interno dell"appartamento del rapper e della fashion blogger ha scatenato molte polemiche. ...

Chiara Ferragni e Fedez : matrimonio a Noto e festa per tre giorni : Una cerimonia romantica a Noto e una festa che durerà tre giorni: Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a giurarsi amore eterno con un matrimonio da sogno. Secondo le ultime indiscrezioni le nozze saranno celebrate il 1 settembre in una delle location più suggestive della Sicilia. Se il luogo del sì è stato scelto per rendere omaggio a mamma Marina Di Guardo, che vanta origini siciliane, la cerimonia prenderà ispirazione dal festival di Coachella, ...

La svolta erotica di Fedez e la Ferragni non convince il pubblico : Fedez e Chiara Ferragni ci ricascano ancora e anche ieri hanno pubblicato sui social uno scatto provocante che ha fatto storcere il naso al pubblico.A dire la verità, sono due giorni che i futuri sposi si divertono a condividere sui loro profili ufficiali di Instagram foto particolarmente hot. Il primo ad avere iniziato è stato proprio Fedez che su Instagram ha pubblicato uno scatto con la sua futura moglie mentre sono completamente nudi. Poi è ...

Fedez e Chiara Ferragni hanno ricevuto in regalo la casa in cambio di pubblicità? Lo scoop : Fedez e Chiara Ferragni potrebbero non aver comprato l’attico lussuoso in cui vivono: il regalo della ditta costruttrice in cambio di pubblicità Fedez e Chiara Ferragni sono sicuramente una delle coppie più seguite sui social. La loro vita da sogno, infatti, è invidiata dai fan di tutto il mondo che, affascinati, continuano a seguire i […] L'articolo Fedez e Chiara Ferragni hanno ricevuto in regalo la casa in cambio di pubblicità? Lo ...

Fedez e Chiara Ferragni - su Instagram la foto a luci rosse che fa impazzire i fan : ❌❌❌ Un post condiviso da Fedez (@Fedez) in data: Lug 3, 2018 at 7:33 PDT Ecco lo scatto che ha fatto impazzire i fan di Fedez e Chiara Ferragni. Sul profilo instragram del rapper è stata postata la foto che lo ritrae in intimità insieme alla sua futura moglie e mamma di suo figlio Leone. Un'immagine che li mostra distesi a letto, senza veli, mentre la fashion blogger sembra riprendere con il suo cellulare. In realtà a ...

Fedez e Chiara Ferragni hot su Instagram - gli inesistenti dettagli piccanti prima delle nozze (foto) : Fedez e Chiara Ferragni hot su Instagram conquistano oltre 600000 like con la loro ultima immagine social. I due si sono mostrati senza veli sul profilo ufficiale di lui, in quello che appare come uno scatto di un servizio fotografico con il quale continueranno a riempire le loro pagine social per i prossimi mesi. Gli utenti si sono affrettati a commentare, notando immediatamente le dimensioni del seno della fashion blogger che sarebbero ...

Fedez e Chiara Ferragni tre giorni di festa per le nozze : Le nozze tra Chiara Ferragni e Fedez sono molto attese, tra le tante sorprese ci saranno tre i giorni dedicati ai festeggiamenti. A Noto in Sicilia, la cerimonia all’insegna del festival californiano di Coachella con tanti fiori, musica e ruote panoramiche. Lo scambio delle promesse sarà il 1° settembre, ma sposi e ospiti arriveranno il giorno prima e continueranno a brindare alla felice unione fino al 3. I dettagli del matrimonio sono ...