Fedez | X Factor 2018 Tra le risate di Asia Argento e il broncio di Mara Maionchi è già

Fedez : lite con un ex concorrente di X-Factor dopo J-Ax e Rovazzi? : J-Ax e Fabio Rovazzi: Fedez interrompe i rapporti anche con un altro collega Cosa sta accadendo alla vita professionale di Fedez? dopo le discusse amicizie interrotte con J-Ax e Fabio Rovazzi, pare che il rapper abbia chiuso ogni rapporto anche con Samuel Storm, suo pupillo durante l’ultima edizione di X-Factor. A farlo sapere è stato proprio il giovane cantante il quale su Instagram ha postato una storia in cui voleva mostrare la ...

X Factor - Asia Argento ringrazia i fan al fianco di Manuel Agnelli - Fedez e Mara Maionchi : Terzo giorno di audizioni per X Factor e occhi puntati su Asia Argento che da grande professionista sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua vita. L’attrice impegnata come giudice del talent di Sky ha dovuto fronteggiare l’improvvisa morte del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain ma nonostante il dolore non ha mancato l’appuntamento di Pesaro: “Questi dovevano essere i tre giorni più difficili della mia ...

X-Factor 2018 - scommesse sui nuovi giudici : Fedez favorito a 2 - 25 - esordio a 4 - 00 per Asia Argento : La nuova squadra dei giudici di X-Factor è pronta a debuttare dietro al bancone, in occasione delle audizioni di Pesaro in programma dal 9 all'11 giugno. La new entry di questa edizione è Asia Argento ...

X-Factor 2018 - scommesse sui nuovi giudici : Fedez favorito a 2 - 25 - esordio a 4 - 00 per Asia Argento : La nuova squadra dei giudici di X-Factor è pronta a debuttare dietro al bancone, in occasione delle audizioni di Pesaro in programma dal 9 all'11 giugno. La new entry di questa edizione è Asia Argento ...

Fedez - Agnelli - Maionchi e Asia Argento. Il poker di X Factor è servito : Che giuria per X Factor 2018! Fedez marca la quinta presenza e a sorpresa c'è di nuovo Manuel Agnelli, niente pausa di riflessione. Per la terza volta sarà il capitano dei "Gruppi". E poi l'...

X Factor 2018 : Mara Maionchi - Fedez - Asia Argento e Manuel Agnelli sono i giudici della dodicesima edizione : Dopo giorni di attesa ecco svelato il quartetto che guiderà la nuova edizione del talent musicale dal fattore X.

Manuel Agnelli - Asia Argento - Fedez e Mara Maionchi - svelati i giudici di 'X Factor' 2018 - TV/Radio - Spettacoli : X Factor 2018 ha la sua giuria: saranno Fedez , Mara Maionchi , Manuel Agnelli e Asia Argento a sedere al tavolo della dodicesima edizione del talent show di Sky, prodotto da FremantleMedia Italia e ...

Argento - Fedez - Agnelli e Maionchi : i giudici di X Factor 2018 : Di voci ne erano girate in abbondanza e della possibilità che Asia Argento diventasse una dei giudici di X Factor ilGiornale aveva già scritto, dando per certa la notizia . È però arrivata soltanto ...

X Factor 2018 - Asia Argento in giuria con Fedez - Mara Maionchi e Manuel Agnelli : Le voci giravano da tempo, sempre più insistenti, finché non è arrivata (or ora) la conferma ufficiale: nella giuria di X Factor 2018 ci sarà Asia Argento. Insieme a lei, che occupa il posto vacante lasciato da Levante, ci sono Fedez, ormai ‘senior’ con le sue 5 edizioni, Mara Maionchi, grande ritorno dello scorso anno e Manuel Agnelli, alla sua terza volta da giudice del talent, sempre condotto da Alessandro Cattelan. “Siamo ...

X Factor 12 i nuovi giudici Asia Argento - Maionchi - Fedez e Manuel Agnelli : Il rapper Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento sono i giudici della dodicesima edizione di “X Factor”. Dopo tanti rumors che volevano Manuel Agnelli fuori dalla rosa dei candidati è arrivata la conferma ufficiale. A sedere dietro la scrivania del talent canoro guidato ancora una volta da Alessandro Cattelan, ci sarà il cast dello scorso anno ad eccezione di Levante sostituita da Asia Argento. “Siamo molto felici di ritrovare Fedez ...

X Factor 2018 - la giuria/ Manuel Agnelli - Fedez e Mara Maionchi confermati : arriva Asia Argento : X Factor 2018, la giuria ufficiale: confermati Manuel Agnelli, Fedez e Mara Maionchi, Asia Argento la novità. Nuovo direttore artistico è Simone Ferrari.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:59:00 GMT)

X Factor 2018 giudici : sono Fedez - Mara Maionchi - Asia Argento e Manuel Agnelli : X Factor 2018 giudici. Mancano ancora alcuni mesi all’inizio di X Factor 12 su Sky Uno, ma oggi 29 maggio 2018 sono stati annunciati i giudici della prossima edizione! X Factor 2018 giudici: sono Fedez, Mara Maionchi, Asia Argento e Manuel Agnelli «Vi presentiamo ufficialmente i giudici di #XF12: Fedez, Mara Maionchi, Asia Argento e Manuel Agnelli!» Con queste parole la produzione ha comunicato i nomi dei giudici su tutti i social. Come in ...

X Factor 12 i nuovi giudici : Fedez - Mara Maionchi - Manuel Agnelli e Asia Argento : Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento sono i giudici della dodicesima edizione di X Factor. Dopo tanti rumors che volevano Manuel Agnelli fuori dalla rosa dei candidati è arrivata la ...

X Factor 12 i nuovi giudici : Fedez - Mara Maionchi - Manuel Agnelli e Asia Argento : Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento sono i giudici della dodicesima edizione di X Factor . Dopo tanti rumors che volevano Manuel Agnelli fuori dalla rosa dei candidati è arrivata la ...