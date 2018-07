Fca - continua a luglio il voucher 'Chiaro e Tondo Impresa' per Pmi e professionisti. Fino a 5.400 euro di bonus : TORINO - FCA ha rinnovato anche per tutto luglio l'iniziativa 'Chiaro e Tondo Impresa' dedicata alle piccole e medie imprese, PMI, italiane e ai liberi professionisti per assicurare...