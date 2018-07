Fausto Brizzi | dopo lo scandalo torna alla Regia con una nuova Commedia

laragnatelanews

(Di lunedì 9 luglio 2018)a fare il regista.le accuse che lo hanno visto protagonista in vicende giudiziarie, per presunte molestie sessuali,dietro la macchina da presa. Dirigerà una, il sui titolo provvisorio è “Modalità Aereo” . Il produttore della pellicola sarà il suo amico Luca Barbareschi. La Sit-com, sarà un film per la TV e avrà una durata di quattro anni. Un lavoro a “lungo Termine” che potrà far solo bene all’uomo e al professionista. Nella Produzione si alterneranno attori e personaggi famosi.l’esclusione dal mondo patinato del Cinema per diverso tempo, è ora di ridare smaltopropria immagine. Logli chiuse diverse porte. Ora inizia unafase. Luca Barbareschi è pronto a scommettere sul regista Romano e ad investirci ancora. Il suo lavoro di Dicembre (il cinepanettone) è stato un vero successo ...