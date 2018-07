Fattura elettronica pa | quando è obbligatoria e come funziona

Fattura elettronica - sanzioni e obblighi : tutto quello che c'è da sapere : Quando va utilizzata la Fatturazione elettronica? Che sanzioni si rischiano in caso di emissione in ritardo? Come bisogna conservare la Fattura? Per rispondere a questi e ad altri quesiti, l'

Fatturazione elettronica - il governo la rinvia per i benzinai ma si ‘dimentica’ della Pa : L'obbligo di Fatturazione elettronica è stato rinviato per i benzinai da luglio 2018 a gennaio 2019, ma non per altre categorie di lavoratori che prestano servizio in subappalto per la Pa (per esempio alcuni medici che lavorano in strutture private). Il ministro Di Maio non ha inserito anche loro nel decreto. L'Agenzia delle Entrate pubblica alcuni chiarimenti, mentre in Parlamento si parla di un possibile allineamento a tutte le altre ...

Addio scheda carburante? Non ancora - per la Fattura elettronica arriva la proroga : Nell'attesa di trovare la quadra con il ministero dell'Economia, il governo ha dunque deciso di approvare un decreto 'temporaneo' per far fronte alle proteste dei benzinai, che dal primo luglio ...

Decreto legge fiscale approvato dal CDM : confermata la proroga della Fattura elettronica carburanti - Informazione Fiscale : 9 del 26/04/2018, recante "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza"; ...

Fattura elettronica carburanti - via libera del CdM a rinvio a gennaio : Teleborsa, - Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge che introduce disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di f atturazione elettronica per le cessioni di carburante . In ...

Fattura elettronica carburanti - via libera del CdM a rinvio a gennaio : Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge che introduce disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di f atturazione elettronica per le cessioni di carburante . In particolare, il ...

Governo : Cdm proroga termine di entrata in vigore degli obblighi di Fatturazione elettronica per le cessioni di carburante : Roma, 27 giu 21:19 - , Agenzia Nova, - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, di concerto... , Com,

Decreto dignità - Di Maio : ‘Pronto ma mancano bollinature - arriva entro martedì’. Ok a proroga Fattura elettronica : Il governo ha varato l’annunciata proroga della fatturazione elettronica per i benzinai. Rinviata invece a lunedì o martedì prossimo, ha spiegato dopo il consiglio dei ministri il vicepremier Luigi Di Maio, l’approvazione dell’atteso Decreto dignità. “Il Decreto è scritto, il testo è pronto”, ha detto in una diretta diffusa sul suo profilo Facebook il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro. “Sta facendo il ...

La Fattura elettronica è già realtà : La maggioranza delle aziende italiane è pronta. La ricerca dell'Osservatorio fatturazione elettronica eCommerce B2b della School of Management Polimi

Fatturazione elettronica - una vera rivoluzione : come funziona la "e-Fattura" : Tra i metodi di pagamento accettati per dedurre i costi di acquisto di benzina e gasolio e per detrarre l'Iva, la scheda carburante (entrata per la prima volta in circolazione 41 anni fa) si prepara ad andare in...

Fattura elettronica rinviata al 2019 : i benzinai revocano lo sciopero : Non ci sarà oggi lo sciopero di 24 ore annunciato dai benzinai. La decisione di revocare la protesta è dovuta alla mediazione del ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, che ha rassicurato il comparto sul rinvio al 1° gennaio 2019 della Fattura elettronica, che invece sarebbe dovuta scattare all’alba del prossimo 1° luglio. Dunque gestori di benzina aperti. “Abbiamo assicurato ai benzinai che rinvieremo questa data e quindi anche per ...

Di Maio dice che i benzinai sono i primi a dover fare la Fatturazione elettronica : ... gratis, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, e che a partire dal primo gennaio 2017 il ministero dell'Economia mettesse a disposizione dei ...

Fatturazione elettronica - quando c'è l'obbligo : La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i fornitori di enti pubblici. Dal 1° gennaio 2019 lo sarà anche per imprese e professionisti. Ecco perché conoscere i passaggi per fare una corretta ...

Di Maio : "Benzinai cavie - Fattura elettronica rinviata" [VIDEO] : I benzinai revocheranno lo sciopero e la fattura elettronica obbligatoria sarà rinviata a gennaio 2019: lo annuncia Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e vicepremier del governo Conte. Al termine dell’incontro con le sigle dei gestori di benzina, il ministro ha incontrato la stampa per fare alcune precisazioni: "Oggi ho incontrato le sigle dei gestori di benzina. Si tratta di una categoria che fa da cavie alla fatturazione ...