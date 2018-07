Farmaci per essere più produttivi | cresce l’uso delle smart drug

Boom di Farmaci per lavorare o studiare di più : In un sondaggio su decine di migliaia di persone, il 14% ha dichiarato di averli utilizzati almeno una volta nei 12 mesi precedenti nel 2017 con una crescita del 9% in due anni

Farmaci : boom in Europa per le “droghe intelligenti” per lavoro o studio : Una ricerca pubblicata sull’International Journal of Drug Policy, ripreso da Nature online, ha rilevato un boom di Farmaci usati in modo improprio per potenziare l’attenzione, lo studio o le prestazioni sul lavoro: secondo un sondaggio condotto su decine di migliaia di persone in 15 nazioni nel mondo, il 14% ha dichiarato di aver utilizzato “smart drug“, o “‘droghe intelligenti” almeno una volta nei 12 ...

L’Aifa ritira Farmaci per l’ipertensione con il valsartan : sono contaminati con sostanze forse cancerogene : Come misura precauzionale, l’Agenzia italiana del farmaco ha disposto l’immediato ritiro di oltre 700 lotti di farmaci per l’ipertensione e l’insufficienza cardiaca, contenenti il principio attivo valsartan. La motivazione sarebbe in un difetto di qualità: i farmaci, infatti, sono stati ritirati dalle farmacie a causa di alcune impurità durante la loro produzione nello stabilimento della Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, ...

L'Aifa ritira a scopo precauzionale 700 lotti di Farmaci per l'ipertensione : L'Aifa, a causa di un difetto di qualità, ha disposto il ritiro di diversi lotti di farmaci che hanno il valsartan quale principio attivo. Sempre stando a quanto pubblicato dall'Agenzia italiana del farmaco, tale ritiro è stato disposto a scopo cautelativo. Per effetto di questo provvedimento pertanto è scattato l'immediato ritiro nelle farmacie del prodotto interessato dal richiamo. L'elenco degll oltre 700 farmaci che hanno alla base questo ...

L’Aifa ordina ritiro di oltre 700 lotti di Farmaci per ipertensione e insufficienza cardiaca : L’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto il ritiro immediato da tutte le farmacie di oltre 700 lotti contenenti il principio attivo Valsartan dopo la scoperta della presenza di una sostanza probabilmente cancerogena per l’uomo durante i controlli nello stabilimento di produzione.Continua a leggere

