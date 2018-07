Fa il bagno con il burkini - donna viene allontanata dalla piscina comunale : A raccontare l'accaduto in Consiglio comunale è stata Miriam Amato, consigliera di Potere al Popolo, che chiede 'all'assessore allo sport Andrea Vannucci di inviare una circolare alle piscine ...

Fa il bagno in piscina - i capelli le restano impigliati nel filtro : bimba quasi muore affogata : Fa il bagno in piscina, i capelli le restano impigliati nel filtro: bimba quasi muore affogata Darcey Morgan è rimasta intrappolata sott’acqua per circa due minuti quando i suoi capelli si sono aggrovigliati mentre nuotava nella piscina su un’isola spagnola dove si trovava in vacanza con la famiglia. Ma è riuscita miracolosamente a salvarsi.Continua a […] L'articolo Fa il bagno in piscina, i capelli le restano impigliati nel ...

Salvini “mafiosi e scafisti stesse merde”/ Video - Di Maio su bagno in piscina confiscata : “Boss avrà rosicato” : Matteo Salvini, "mafiosi e scafisti le stesse merde": il ministro dell'Interno sottolinea che "la pacchia è finita" per i business intrecciati, ecco il Video(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:42:00 GMT)

Dl Dignità - Di Maio : “Con Lega lavoro di squadra. bagno di Salvini? Era in una piscina di un bene confiscato” : Quello di Matteo Salvini “non era un Bagno in piscina, ma un Bagno in una piscina di un bene confiscato. I beni confiscati non riusciamo ad assegnarli in Italia perché le organizzazioni criminali vanno contro coloro che li occupano. I boss sono come i cani che segnano il territorio, e questo è un governo che ha dichiarato guerra alla mafia”. Lo afferma il vice premier Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi rispondendo ...

Salvini fa il bagno nella piscina confiscata alla mafia. E Di Maio approva : «I boss rosicano» : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato ospite questa mattina in un'azienda agricola di Suvignano, nel Senese, un luogo confiscato nel 2007 a Cosa Nostra: dopo essere entrato in una stanza, ha ...

Salvini fa il bagno nella piscina nell’azienda confiscata a cosa nostra : “Bastardi mafiosi l’Italia non sarà più il vostro paese” : Ha chiesto un asciugamano e, dopo essere entrato in una stanza dell’azienda agricola di Suvignano, nel Senese, il ministro Matteo Salvini è uscito in costume e si è concesso un bagno nella piscina dell’agriturismo davanti a telecamere, fotografi e ospiti che hanno seguito la sua visita all’azienda confiscata nel 2007 a cosa nostra. Così, dopo il comizio di Pontida, il ministro dell’Interno anche oggi manda un messaggio chiaro ai “Bastardi ...

Battipaglia - malore mentre fa il bagno in piscina : soccorso 14enne : Battipaglia. Un adolescente di 14 anni ha avvertito un malore mentre era in piscina. L'episodio si è verificato nella mattinata odierna a Battipaglia: il minore era in acqua quando si è sentito ...