F1 | offese e insulti gratuiti Ora la Mercedes ha davvero paura della Ferrari…

Ivan Zaytsev dopo gli insulti sui social : “I vaccini salvano la vita - la salute è un bene sociale : lo ho fatto per mia figlia. offese incredibili” : Ivan Zaytsev ha subito insulti pesantissimi sui social network dopo aver postato una foto con la piccola figlia Sianna e scrivendo che l’aveva portata a fare il vaccino contro il meningocco. Lo Zar si è preso cura della piccola nata pochi mesi fa e ha deciso di sensibilizzare i suoi followers sull’importanza dei vaccini. Apriti cielo. Una valanga di calunnie e ingiurie contro l’icona del volley italiano che è rimasto incredulo ...

