F1 | la quota di Vettel per il titolo scende a 2 | 30

F1 - la vittoria di Vettel in Canada mischia le carte in tavola : in picchiata la quota mondiale del tedesco : Grazie alla vittoria in Canada e al conseguente sorpasso su Hamilton nella classifica mondiale piloti, è scesa la quota che vede Vettel campione del mondo È partito dalla pole e ha condotto dal primo all’ultimo giro. Con una gara perfetta Sebastian Vettel ha vinto il Gp del Canada, riconquistando così la prima posizione nel mondiale di Formula 1. Il pilota tedesco, quindi, si è avvicinato ancora nelle scommesse sul titolo a Lewis Hamilton, ...