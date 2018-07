F1 Gran Bretagna | Hamilton accetta le scuse di Raikkonen

Formula1 GP Gran Bretagna. Fast & Curious di Silverstone : Tre campioni del mondo sul podio in UK. Per Vettel è il 105° in carriera , 6° quest'anno, ad una distanza da Prost. Hamilton , 2°, è a 124 , 7° quest'anno, , mentre Raikkonen sale a 97 , 6° quest'...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : la supponenza della Mercedes un’arma in più per la Ferrari? Il trionfo di Vettel ha un valore particolare : Colpiti ed affondati. E’ questa la sensazione che stanno provando in questo momento in Mercedes, dopo il successo di Sebastian Vettel in uno dei feudi della Stella a tre punte, a Silverstone (Gran Bretagna), sede del decimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Le Frecce d’Argento, lungo i curvoni veloci del tracciato britannico, vincevano da cinque anni consecutivi e la sesta pole position in carriera su questa pista di Lewis ...

Gran Bretagna : è morta l'inglese avvelenata dal nervino : Gran Bretagna . Dawn Sturgess è morta, dopo essere stata ricoverata in ospedale lo scorso sabato 30 giugno con il compagno 45enne Charlie Rowley, che resta in gravi condizioni. La cittadina inglese, ...

Ascolti TV | Domenica 8 luglio 2018. Miami Beach 13.31% - il Gp di Gran Bretagna 10.87%. Solo l’8.51% per Poldark : Carlo Vanzina Su Rai1 Miami Beach ha conquistato 2.392.000 spettatori pari al 13.31% di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video 1.461.000 spettatori pari all’8.51% di share. Su Rai2 Il Marito che non ho mai conosciuto ha catturato l’attenzione di 1.527.000 spettatori (8.36%). Su Italia 1 Io Sono Tu ha intrattenuto 1.034.000 spettatori con il 6.01% di share. Su Rai3 Delivery Man ha raccolto davanti al video 755.000 ...

F1 Gran Bretagna - Bottas : «Avrei dovuto fermarmi per cambiare le gomme» : SILVERSTONE - Rimane fuori dalle polemiche post gara, Valtteri Bottas, che a una manciata di giri dal termine si è visto sfuggire di mano prima la vittoria e poi il podio, arrivando quarto dopo i ...

FORMULA 1/ Video highlights e classifica : la grande lotta Ferrari-Mercedes (Gran Premio Gran Bretagna 2018) : Video FORMULA 1: gli highlights del Gran Premio di Gran Bretagna 2018, la classifica piloti e costruttori. A Silverstone vince Sebastian Vettel, lui e la Ferrari allungano nel Mondiale(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:12:00 GMT)

Gran Bretagna : è scontro sulla Brexit. David Davis si dimette : Teleborsa, - La Brexit continua a far perdere il sonno a Theresa May che deve incassare un duro colpo. David Davis , ministro con delega all'uscita dall'Unione europea si è dimesso nella notte del 9 ...

F1 Gran Bretagna - Arrivabene : «Quando non sei abituato a perdere - fai fatica» : SILVERSTONE - Il livello di polemica al termine del GP della Gran Bretagna rimane alto. Dopo le pesanti accuse, nemmeno troppo velate, da parte della Mercedes per bocca di Lewis Hamilton e del team ...

Gran Bretagna - la coppia avvelenata con gas nervino : muore la donna Altro caso Skripal? video : I due erano in condizioni gravissime, lei non ce l'ha fatta. La polizia segue la pista del caso Skripal, l'agente segreto russo avvelenato con la stessa sostanza

Gran Bretagna - si dimette il ministro della Brexit : “May ci indebolisce” : È il caos nel governo britannico: il segretario per la Brexit, David Davis, si è dimesso dall’esecutivo di Theresa May insieme ai sottosegretari Steven Baker e Suella Braverman. La decisione di Davis, resa nota da Bbc e Guardian, è stata presa dopo che la May si era garantita il sostegno del governo e del parlamento al suo piano di uscita del Regn...

