F1 | GP Gran Bretagna 2018 | la supponenza della Mercedes un’arma in più per la Ferrari? Il

(Di lunedì 9 luglio 2018) Colpiti ed affondati. E’ questa la sensazione che stanno provando in questo momento in, dopo il successo di Sebastian Vettel in uno dei feudiStella a tre punte, a Silverstone (), sede del decimo round del Mondialedi Formula Uno. Le Frecce d’Argento, lungo i curvoni veloci del tracciato britannico, vincevano da cinque anni consecutivi e la sesta pole position in carriera su questa pista di Lewis Hamilton aveva lasciato presagire un nuovo trionfo del quattro volte campione del mondo. E invece un altro pilota con quattro titoli in bacheca ha centrato il bersaglio grosso, facendo esultare i tifosiRossa e suonare le campane a Maranello. Il digiuno è stato interrotto e, dopo il 2011, il Cavallino Rampante torna al successo nella “tana del nemico”. Una vittoria frutto di velocità, ingegno e rischio. Tutte queste componenti sono ...