F1 | Ericsson svela il motivo del suo tremendo incidente a Silverstone | “mi è scivolato

sportfair

(Di lunedì 9 luglio 2018) Il pilota della Alfa-Sauber ha analizzato il suondo un curioso retroscena Marcusè stato il protagonista dell’più spettacolare del Gp di, il pilota dell’Alfa Romeo-Sauber ha perso il controllo della propria monoposto in curva 1, compiendola con il DRS aperto che ha scaraventato la macchina contro le barriere a 300 km/h. Unavvenuto per una leggerezza dello svedese, come ha spiegato lui stesso: “ero dietro a Perez e in gara devi cercare di ritardare il più possibile la disattivazione del DRS per poi riaprirlo il prima possibile. Non ero sicuro che l’fosse stato causato da una rottura, ma abbiamo esaminato i dati e sembra che… Il pulsante è dietro al volante e la pista ha molti bump in quel punto. Penso che mi siail dito e che non sono riuscito a schiacciarlo. ...