F1 | contatto Raikkonen-Hamilton a Silverstone | Nico Rosberg interviene per difendere il

F1 – Arrivabene bacchetta la Mercedes : “contatto Raikkonen-Hamilton? Che guardino i dati” : Maurizio Arrivabene ha le idee chiare: le parole del team principal Ferrari dopo il contatto tra Raikkonen e Hamilton al Gp di Gran Bretagna Scintille in pista e… fuori, ieri a Silverstone: il post gara del Gp di Gran Bretagna è stato infuocato a causa del contatto tra Raikkonen e Hamilton. Affermazioni pesanti, frecciatine, risposte dure: Toto Wolff e Maurizio Arrivabene non se le sono mandate a dire a Silverstone. Photo4 / ...

Formula Uno - scintille Mercedes-Ferrari per il contatto Hamilton-Raikkonen : ... avrebbe attaccato pesantemente proprio la Rossa per via dell'incidente ad inizio gara tra Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen che ha condizionato la gara del campione del mondo in carica che è poi ...

F1 – Lauda sarcastico e duro dopo il contatto tra Raikkonen e Hamilton : “non è divertente! Almeno oggi i commissari hanno capito” : Niki Lauda e il contatto tra Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton a Silverstone: le parole del presidente non esecutivo Mercedes Sebastian Vettel è il vincitore del Gp di Gran Bretagna, andato in scena questo pomeriggio sul circuito di Silverstone. Il tedesco della Rossa ha sconfitto il suo diretto principale, Lewis Hamilton, messo in difficoltà da un contatto con Kimi Raikkonen ad inizio corsa. Non sono mancate, al termine della gara, le ...

F1 – Tutti contro Raikkonen - Kimi non si tira indietro dopo il contatto con Hamilton : “la vita continua” : Kimi Raikkonen commenta la sua prestazione sul circuito di Silverstone valida per il Gp di Gran Bretagna, in cui si è classificato terzo Lewis Hamilton viene beffato a casa sua da Sebastian Vettel. È infatti il tedesco della Ferrari a trionfare a Silverstone, in occasione del decimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Con questa vittoria Vettel eguaglia le 51 vittorie in carriera di Alain Proust ed aumenta il divario sul ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : giusti i 10 secondi di penalità a Raikkonen? L’analisi del contatto con Hamilton : Del contatto tra Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen in curva 3 dopo il via del Gran Premio di Gran Bretagna se ne parlerà ancora a lungo. Sia perché ha coinvolto il campione del mondo in carica, andandogli a rovinare ulteriormente la gara di casa (dopo che c’aveva già pensato lui con una partenza pessima) sia perché è andato a creare un precedente. Dopo tanti contatti, al via e non, di quella entità, la direzione gara aveva sempre comminato ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : contatto nel primo giro Hamilton-Raikkonen. 10 secondi di penalità per il finlandese : primo giro infuocato quello del GP di Gran Bretagna 2018, decimo round del Mondiale di Formula Uno. Il poleman Lewis Hamilton (Mercedes), protagonista di una partenza molto negativa e sfilato da Sebastian Vettel (Ferrari) e dal compagno di squadra Valtteri Bottas, è venuto a contatto con Kimi Raikkonen nella prima tornata: l’anteriore sinistra della Rossa del finnico ha colpito la posteriore destra della W09 del britannico, portando al ...

F1 - assurda decisione dei commissari contro Raikkonen : pesantissima penalità dopo il contatto con Hamilton : Per via del contatto al via tra Raikkonen e Hamilton, i commissari di gara hanno comminato al finlandese dieci secondi di penalità Una decisione assurda, una penalità davvero incomprensibile comminata a Raikkonen dai commissari di gara. Il pilota finlandese è stato sanzionato con dieci secondi di penalità per aver ostacolato il driver della Mercedes dopo poche curve, provocandone un testa-coda costata l’ultima posizione al ...