F1 – Alonso si lamenta di Magnussen | il team principal della Haas lo deride | “è abituato

sportfair

: @poesannabel Si lamenta troppo. Poi secondo i suoi fans e i fans di Alonso Vettel è solo un povero coglione che ha… - finallybarbos : @poesannabel Si lamenta troppo. Poi secondo i suoi fans e i fans di Alonso Vettel è solo un povero coglione che ha… - ekhionrha : #SkyMotori .... non riuscivo a seguire la diretta ... mi collego un istante in internet .... Verstappen a muro, Alo… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Scintille sull’asse McLaren-sidel comportamento die Gunther Steiner risponde per le rime: “è un piagnone” Fernandosi scaglia contro, Gunther Steiner interviene per difendere il proprio pilota. E’ quanto accaduto nel post Gp di Silverstone, quando lo spagnolo si è scagliato contro il danese per averlo ostacolato in pista: “avete visto cosa ha fatto? Ha provato a colpirmi in Curva 7, poi alla 11 e ancora alla 1. Non ho mai visto niente di simile nella mia vita. Credo venisse da fuori pista alla 7, tornando sul circuito. Mi ha spinto sulla terra, si dice sempre che bisogna dare spazio, ma oggi non è successo e non hanno fatto nulla. Senza quel contatto sarei potuto finire sesto, ma almeno gli sono arrivato davanti, e questo mi lascia felice”. “stava piangendo. È famoso per ...