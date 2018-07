ilfattoquotidiano

: Exeed: l’eSport italiano in prima classe - Cascavel47 : Exeed: l’eSport italiano in prima classe - fattoquotidiano : Exeed: l’eSport italiano in prima classe -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Nel 2017 la nuova realtà dei Prophecy si affacciava sulla scena esport italiana, facendosi largo a spallate nei principali titoli competitivi. Oggi non esistono più, evolutisi negli, organizzazione italiana fiondatasi nella scena esport internazionale a testa bassa ma con le idee chiare fin dal primo momento, come spiega il General Manager Maicol “Nurarhion” Massarenti: “Il nostro obiettivo è sempre stato limpido: valorizzare i giocatori italiani prendendo i migliori talenti per trasformarli in professionisti del settore.” E i risultati al momento sembrano confermare le loro buone intenzioni con il giocatore Marco “Turna” Castiglioni qualificato per i Summer Playoff dei mondiali di Hearthstone a Los Angeles e il giovane Riccardo “Reynor” Romiti primoche disputerà la più importante competizione di Starcraft II in Corea del Sud, patria dello strategico targato Blizzard. ...