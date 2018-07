Euro sì | Euro no | Sky Tg24 dà la parola agli italiani

Eurolega : AX Milano apre stagione : ANSA, - Milano, 9 LUG - Sarà l'Olimpia Milano ad avere l'onore di giocare la prima palla a due della prossima Eurolega. I campioni d'Italia, nella prima giornata, giocheranno a Podgorica, in ...

Draghi al Parlamento Europeo : "Il protezionismo è una minaccia - l'Europa resti unita" : Draghi: Paesi con alti debiti devono avere bilanci sostenibili "E' ormai abbastanza chiaro che i Paesi con alto debito devono avere una politica di bilancio sostenibile, e dovrebbero ricostituire i ...

«Body cam» e taser per i vigili : in arrivo 300 mila Euro dalla Regione : Una telecamera portatile sulla pettorina della divisa per riprendere quanto accade durante un intervento: è questa l'innovativa dotazione che si vuole introdurre nell'operato degli agenti di Polizia ...

L'appello di Draghi : 'Il protezionismo è un pericolo - l'Europa resti unita' : Il provvedimento "ridurrebbe anche i rischi di frammentazione finanziaria e in questo modo sosterrebbe l'efficacia della politica monetaria comune, contribuendo alla stabilità. Riduzione dei rischi e ...

Corsa al supercervellone Stati Uniti e Cina ai vertici - l'Europa all'inseguimento Il nodo dei consumi energetici : View Larger Image Corsa al supercervellone Stati Uniti e Cina ai vertici, l'Europa all'inseguimento Il nodo dei consumi energetici LA Cina PREVEDE di far funzionare la sua prima macchina a esascala ...

Milano : rapina farmacia e fugge a piedi - bottino 150 Euro : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Ha rapinato una farmacia armato solo di un paio di occhiali da sole. In pochi minuti ha prelevato l’incasso e se n’è andato a piedi. E’ accaduto poco dopo le 13 a Milano.L’uomo ha agito in velocità: una volta entrato nella farmacia di via Illirico, al quartiere Città Studi, si è diretto immediatamente dietro al bancone; con veemenza ha aperto la cassa prelevandone l’incasso, pari a ...

NEuromed - cambio al vertice : il professor Giovanni de Gaetano è il nuovo presidente : ... creando sempre serenità"; poi ha rivolto l'augurio a de Gaetano, affinché "l'Istituto neurologico non sia un ospedale qualunque, bensì un tempio di scienza". A fargli da eco, l'eurodeputato Aldo ...

Milan - Gattuso : "Ci prepariamo per l'Europa League. Zaza? Ho Cutrone" : Chissà come se lo immaginava il suo primo raduno da tecnico del Milan, Rino Gattuso. Di sicuro non così, non con un proprietario tecnicamente in default e con un hedge fund pronto a riscuotere le ...

Milano : rapina farmacia e fugge a piedi - bottino 150 Euro : Milano, 9 lug. (AdnKronos) - Ha rapinato una farmacia armato solo di un paio di occhiali da sole. In pochi minuti ha prelevato l'incasso e se n'è andato a piedi. E' accaduto poco dopo le 13 a Milano. L'uomo ha agito in velocità: una volta entrato nella farmacia di via Illirico, al quartiere Città St

Eurozona : Draghi - fondamentali economia rimangono solidi nonostante rallentamento a inizio anno : "L'economia dell'area dell'euro è cresciuta dello 0,4% durante il primo trimestre del 2018, segnando cinque anni di espansione economica continua. I fondamentali economici sottostanti rimangono solidi, ...

MONDIALI 2018 - SEMIFINALI / Ultime notizie - il profilo dei quattro CT : Europei e all'inizio della carriera : MONDIALI 2018, Ultime notizie: martedì e mercoledì si giocano le quattro SEMIFINALI della Coppa del Mondo. Si comincia con Francia-Belgio, il giorno seguente avremo Inghilterra-Croazia(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 16:12:00 GMT)

La preoccupazione di Mario Draghi per i dazi : "Tempi incerti - solo un'Europa unità può resistere agli shock". : "In questi tempi di aumentate incertezze globali, è più importante che mai che l'Europa resti unita". Davanti al Parlamento europeo, dove ha svolto un'audizione, è il presidente della Bce, Mario Draghi, ad avvertire sui rischi che corre l'Europa a causa dei dazi e del ritorno delle politiche protezionistiche. La ricetta di Draghi è un'Europa più unita: "Per sostenere la fiducia e continuare l'espansione ...

Orlando - fase costituente per Europee : ANSA, - ROMA, 9 LUG - "Il Pd si avvia verso una fase costituente che preveda anche una forma di partecipazione, per un rilancio e una ricostruzione del partito, che si deve realizzare in due fasi: la ...

Cambio lire in Euro - ancora oggi migliaia di famiglie in attesa - : Ma non erano scadute nel 2012? Sì, ma le lire in circolazione valgono circa 1 miliardo di euro. migliaia di famiglie stanno ancora cercando di farsi riconoscere il Cambio, appellandosi a una sentenza ...