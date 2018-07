Euro sì | euro no | la parola agli italiani

Fiorentina - Pezzella : "Europa League? Noi ci facciamo trovare pronti" : Spero ovviamente di farlo giocando ancora con Messi, il più forte giocatore del mondo'. Colpo Fiorentina, che parate Lafont! lafont - Poi sul nuovo portiere, classe '99. 'L'ho visto molto bene, è un ...

Hockey pista - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Spagna sarà il teatro degli Europei 2018 di Hockey su pista, che si svolgeranno a La Coruna tra sabato 14 e domenica 22 luglio nel Pazo dos Deportes de Riazor. Due gironi di qualificazione non simmetrici conterranno le 11 squadre che andranno a contendersi il titolo continentale e il pass per i Mondiali 2019, a cui potranno accedere soltanto le prime quattro del torneo di La Coruna. L’Italia è inclusa nel gruppo B con Germania, Olanda, ...

Fish Dependance Day - WWF : fine delle “scorte” Europee - da domani si consuma pesce importato : Dagli oceani arrivano due segnali di allarme: il primo è stato pubblicato dalla FAO nel rapporto “SOFIA” appena pubblicato e che evidenzia il drammatico stato in cui versano i nostri oceani. Circa il 33% degli stock ittici globali è in stato di sovrasfruttamento e circa il 60% viene pescato al massimo della propria capacità. Nonostante l’incremento annuale del consumo di pesce a livello globale (3,2%) abbia superato la crescita della popolazione ...

Zona Euro : indice Sentix sale a sorpresa : L'indice Sentix, che misura il sentiment di 2.800 investitori ed analisti sull'andamento dell'economia di Eurolandia, nel mese corrente si è attestato a 12,1 punti, dai 9,3 precedenti. Gli analisti avevano stimato 9 punti.

Nuoto - Europei juniores 2018 : tante medaglie per l’Italia ma manca l’acuto. In evidenza Burdisso - Calloni e Salin : Gli Europei juniores di Nuoto ad Helsinki (Finlandia) sono andati in archivio e l’Italia conclude con un buon bottino di medaglie (15) a cui però è mancato l’acuto. Il Bel Paese ha ottenuto, infatti, 4 argenti ed 11 bronzi ed è chiaro che in sede di bilancio questo dato va considerato ma non ha il sapore della condanna ma è uno stimolo per continuare a lavorare. Le note liete non sono mancate. Tra i mezzofondisti dello stile libero ...

Russia 2018 - Lippi : “non è più un calcio croato o francese - è un calcio Europeo” : “E’ un Mondiale attuale. Non esistono più le squadre cosiddette piccole. Tutti i paesi, anche se hanno campionati modesti, hanno 14-15 giocatori che giocano in giro per l’Europa che completano la squadra. Sono giocatori europei e giocare contro di loro non è facile. Ci sono poi le grandi tensioni e le grandi aspettative sui campioni che non hanno compagni così forti come nei club. Ecco perché si è creato questo ...

Beyoncé e Jay-Z infiammano l'Olimpico. La coppia a Roma tra vip e suite da 15mila Euro a notte : La cantante americana, tra le più ricche al mondo secondo la rivista "Forbes" ha prenotato una suite presidenziale all'Hilton, il costo si aggira intorno ai 15 mila euro a notte, secondo ...

Quei 46 milioni di Euro spariti dai conti svizzeri : un giro d'affari di miliardi di euro quello che circonda la Svizzera e i capitali depositati nel Paese elvetico per sfuggire alla rete del fisco da ogni parte del mondo. Un circuito di denaro in cui rientra chiaramente anche l'Italia. Sono molti i cittadini italiani che decidono di spostare i loro capitali in Svizzera per sfuggire all'imposizione fiscale del ...

Tajani in missione a Tripoli "Stabilità in Libia porta stabilità pure in Europa" : 'stabilità in Libia significa stabilità in Europa'. È questo l'obiettivo di Antonio Tajani che oggi è a Tripoli per incontrare il primo ministro libico Fayez al-Sarraj e il presidente del Consiglio ...

Milan - l’Europa League è più vicina : le ultime sul Tas - intanto la Fiorentina attende… : Milan alle prese con il ricorso al Tas dopo l’esclusione dalle competizioni Uefa, con la nuova società targata Elliott potrebbe arrivare la riammissione In casa Milan arriva la tanto attesa svolta societaria. Dopo gli ultimi disperati tentativi di mantenere la proprietà, Yonghong Li è fuori ed il club rossonero passerà nelle mani di Elliott. Un avvicendamento che avrà delle ripercussioni anche sul mercato e probabilmente anche ...

Mazda2 2018 aggiornata con motori Euro 6d TEMP su tutta la gamma : La terza generazione di Mazda2, nata con l’ambizione progettuale di sviluppare una vettura da città che racchiudesse tecnologia, contenuti e qualità percepita di una vettura di classe superiore, si ripropone...

Farmaci : boom in Europa per le “droghe intelligenti” per lavoro o studio : Una ricerca pubblicata sull’International Journal of Drug Policy, ripreso da Nature online, ha rilevato un boom di Farmaci usati in modo improprio per potenziare l’attenzione, lo studio o le prestazioni sul lavoro: secondo un sondaggio condotto su decine di migliaia di persone in 15 nazioni nel mondo, il 14% ha dichiarato di aver utilizzato “smart drug“, o “‘droghe intelligenti” almeno una volta nei 12 ...

Nissan GT-R50 - il prototipo da 900mila Euro pronto al grande debutto a Goodwood [GALLERY] : Dalla collaborazione tra Nissan e Italdesign nasce un prototipo GT-R in edizione limitata, dal prezzo stimato di 900.000€ Nissan GT-R50 by Italdesign farà il suo debutto mondiale il 12 luglio, in occasione del Goodwood Festival of Speed a Chichester (Inghilterra). Frutto della prima collaborazione in assoluto tra Nissan e Italdesign, il prototipo GT-R50 che sarà presentato a Goodwood potrebbe diventare il punto di partenza per una serie ...

Spazio : Indra guiderà il progetto Disasters Risk Reduction dell’Agenzia Spaziale Europea : Indra, società di tecnologia e consulenza, guiderà per due anni e mezzo il progetto Disasters Risk Reduction dell’Agenzia Spaziale Europea, parte dell’iniziativa Eo4sd mirata a promuove l’uso dei satelliti per l’osservazione della Terra al fine favorire lo sviluppo sostenibile in diverse aree, dall’agricoltura alla riduzione dei rischi legati alle catastrofi naturali. Il progetto, spiega una nota, è realizzato da un ...