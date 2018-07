Euro sì | Euro no La parola agli italiani | speciale stasera su Sky TG24

L'Mtb Euromotor Team Ragusa e il bilancio della stagione : Gli allenatori della Mtb Euromotor Team Ragusa fanno un bilancio della stagione entusiasmante che ha superato quella dello scorso anno

Matteo Salvini toglie 10 Euro ad ogni migrante : mezzo miliardo di risparmio : I soldi per gli italiani ci sono. Matteo Salvini li ha rintracciati in modo arguto. “Stiamo lavorando perché il costo

Atletica – Europei U18 : che spettacolo l’Italia - staffette tutte d’oro a Gyor : Europei U18 di Atletica: a Gyor doppietta Italia, staffette tutte d’oro Gli Europei under 18 di Gyor, in Ungheria, si chiudono nel migliore dei modi: storica doppietta dell’Italia Team con la staffetta mista maschile e femminile. Gli uomini, trascinati in ultima frazione da Lorenzo Benati, trionfano con il tempo di 1:53.01: Federico Manini in prima, Federico Guglielmi in seconda, Francesco Domenico Rossi in terza frazione. Poi ...

Basket - Europei femminili Under 20 : pazzesca rimonta delle azzurrine contro la Francia. 76-69 e primo posto nel girone : Due su due per l’Italia femminile agli Europei Under 20 femminili. Stavolta il successo arriva con molta più fatica: finisce 76-69 contro la Francia, con le azzurrine sotto per tre quarti del match. Consolidata la leadership con una partita di vantaggio e domani alle 15:45 sfida alla Svezia. Situazione di equilibrio nella prima frazione: Myriam Djekounade apre le danze realizzando tutti e due i tiri liberi, ma è immediata la risposta di ...

Salvini : 'Porti chiusi anche a navi militari Europee'. Ma la Difesa : 'La competenza non è del Viminale' : Dopo lo sbarco a Messina di 106 migranti soccorsi da un pattugliatore della missione europea, a guida italiana, Eunavformed , Matteo Salvini interviene annunciando l'intenzione di chiudere i porti ...

Lavoro nero - Cgia : il Fisco perde quasi 43 miliardi di Euro l'anno : ... https://www.corriere.it/economia/18_luglio_07/Cgia-sono-tre-milioni-lavoratori-nero-sottratti-Fisco-426-miliardi-812b5e6e-81de-11e8-a063-c48368df153e.shtml http://www.repubblica.it/economia/2018/07/...

Salvini : «Porti chiusi anche a navi militari Europee». Ma la Difesa : «La competenza non è del Viminale» : Dopo lo sbarco a Messina di 106 migranti soccorsi da un pattugliatore della missione europea (a guida italiana) Eunavformed, Matteo Salvini interviene annunciando l'intenzione di chiudere i porti...

Atletica - Europei U18 : EGEMONIA ITALIA NELLA STAFFETTA MISTA! Argento Favro nel salto in lungo e Silvestri nei 400 ostacoli : Si chiudono gli Europei Allievi di Atletica a Gyor (Ungheria) nel migliore dei modi per la nazionale ITALIAna. Doppio oro NELLA STAFFETTA mista, dominata la scena nelle ultime competizioni su pista. Insieme ai due argenti ottenuti nel tardo pomeriggio da Davide Favro nel salto in lungo ed Emma Silvestri nei 400m ostacoli regalano all’ITALIA un sorprendente secondo posto nel medagliere (4 ori, 4 argenti e un bronzo), battuti soltanto da ...

Sbarco di 106 migranti a Messina - Salvini : «Porti chiusi anche a navi militari Europee». Ma la Difesa : «La competenza non è del Viminale» : Dopo lo Sbarco a Messina di 106 migranti soccorsi da un pattugliatore della missione europea (a guida italiana) Eunavformed, Matteo Salvini interviene annunciando l'intenzione di chiudere i porti...

Calcio - Mondiali 2018 : quattro Europee a caccia di un sogno. Francia favorita contro Hazard e De Bruyne - l’Inghilterra di Kane sfida Modric : Benvenuti agli Euro-Mondiali. Le magnifiche quattro, tutte appartenenti al Vecchio Continente, sono pronte a contendersi la Coppa del Mondo al termine di un’edizione davvero anomala della competizione, in cui le favorite sono incappate in una vera e propria gara ad eliminazione. La scrematura ha coinvolto prima la Germania, eliminata nella fase a gironi per la prima volta nella storia, poi l’Argentina, il Portogallo, la Spagna e ...

Sbarco a Messina - Salvini : 'Porti chiusi anche a navi militari Europee'. Ma la Difesa frena : Dopo lo Sbarco a Messina di 106 migranti soccorsi da un pattugliatore della missione europea, a guida italiana, Eunavformed , Matteo Salvini interviene annunciando l'intenzione di chiudere i porti ...

Atletica - Andrew Howe risorge : 20.47 sui 200 e minimo per gli Europei! Tamberi non decolla : stop a 2.16 : Gianmarco Tamberi non riesce a decollare: alla terza gara in sette giorni, dopo il 2.26 nei pressi di Budapest e il 2.25 di Losanna, il Campione d’Europa si ferma a un mediocre 2.12 sulla pedana di Viersen. In Germania, il marchigiano incappa in tre clamorosi errori a 2.16: siamo davvero lontani dai vertici internazionali, una delle punte di diamante del movimento italiano fatica a riprendersi e a ritrovarsi quando manca un mese alla ...

Sbarco di 106 migranti a Messina - Salvini : 'Porti chiusi anche a navi militari Europee'. Ma la Difesa : 'La competenza non è del Viminale' : Dopo lo Sbarco a Messina di 106 migranti soccorsi da un pattugliatore della missione europea, a guida italiana, Eunavformed , Matteo Salvini interviene annunciando l'intenzione di chiudere i porti ...

Atletica – Europei Under18 di Gyor : Favro e Silvestri d’argento : Tutti i risultati degli azzurri all’europeo Under18 di Gyor Nella giornata conclusiva degli Europei under 18 di Gyor, il saltatore piemontese Davide Favro conquista la medaglia d’argento nel lungo con 7,29 (+4.1) e bissa il podio dello scorso anno all’Eyof, quando fu medaglia di bronzo nel triplo. Argento anche nei 400hs per la marchigiana Emma Silvestri con il primato personale di 59.04 e nella stessa finale ottavo ...