Euro 2020 | al via gli incontri per organizzare la gara inaugurale a Roma

Conto alla rovescia per Trieste Città Europea della Scienza 2020 : Tra i temi che verranno affrontati, la biologia sintetica, le biobanche, i biocarburanti, le smart cities, l'impatto della Brexit sulla Scienza Europea, la plastica negli oceani, i big data e il ...

Horizon 2020 : a Peschiera del Garda i vertici Europei del progetto IntCatch : Venerdì 6 luglio dalle 9.00, alla Scuola di Polizia di Peschiera del Garda, è in programma l’incontro europeo “L’innovazione tecnologica per un Lago di Garda Smart” sul tema del progetto internazionale IntCatch – Horizon 2020 di cui Azienda Gardesana Servizi è partner tecnico. All’evento parteciperanno le Università europee, i ricercatori e le aziende per la presentazione delle tecnologie applicate al lago: sistemi robotici, droni ...

Nazionale - torna De Rossi : obiettivo l'Europeo 2020 : Il suo è stato solo un arrivederci dettato dalla tanta amarezza per la mancata qualificazione al Mondiale arrivata dopo lo spareggio perso con la Svezia: l'avventura in azzurro di Daniele De Rossi non ...

Basket femminile - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Europei 2019 tappa obbligata : La FIBA ha chiarito che dal prossimo anno verrà modificato il sistema di qualificazione alle Olimpiadi e ai Mondiali (ufficialmente Coppa del Mondo, ma sempre di quelli si tratta). Non ci saranno che due qualificazioni dirette per Tokyo 2020: col nuovo sistema, infatti, solo il Giappone e la Nazionale vincitrice dei venturi Mondiali 2018, che si svolgeranno in Spagna a settembre, saranno certamente qualificati. Gli altri 10 posti saranno ...

Patto Di Maio-Salvini : "Reddito di cittadinanza e flat tax nel 2019-2020 - dopo le Europee" : Ci sarebbe secondo il quotidiano "la Stampa" un vero e proprio Patto Di Maio-Salvini in vista delle elezioni europee del 2019: le riforme più costose slittano dopo la tornata elettorale primaverile. ...

Efficientamento e transizione energetica : Italia sul podio Europeo per i fondi Horizon 2020 sull’energia pulita : Avvenia, società del gruppo Terna che opera nel campo dell’Efficientamento energetico, attraverso il proprio Centro Studi mette in evidenza il dinamismo dell’Italia nella partecipazione al più importante programma europeo per la promozione della ricerca e dell’innovazione, Horizon 2020, sottolineando inoltre come la maggior parte di richieste di finanziamento in tema di energia efficiente, pulita e sicura (che rappresenta uno dei temi ...

Venerdì 12 giugno ore 21 a Roma inizia Euro 2020 : Sarà un’edizione itinerante. Euro 2020 partirà da Roma. Appuntamento allo stadio Olimpico Venerdì 12 giugno alle 21. Sarà la prima sfida

Finali Europee 2019 e 2020 : Istanbul - Danzica - Oporto - Madrid e Baku : L’Uefa ha comunicato le sedi che ospiteranno le Finali dei tornei continentali delle edizioni 2019-20. Tra le città indicate c’è

Calcio - Europei 2020 : date - calendario - programma - orari. Rassegna itinerante - primo match a Roma! Finali a Wembley : Gli Europei 2020 di Calcio saranno itineranti, non si svolgeranno esclusivamente in una Nazione ma saranno più Stati a ospitare la Rassegna continentale che sarà dunque itinerante per la prima volta nella storia. A ospitare l’evento saranno dunque 12 Paesi, nessuna squadra sarà qualificata di diritto. La UEFA ha ufficializzato il calendario e per l’Italia c’è una buona notizia: il torneo inizierà infatti allo Stadio Olimpico di ...

Euro2020 : calcio inizio a Roma 12 giugno : ANSA, - Roma, 24 MAG - Prenderà il via allo stadio Olimpico di Roma il 12 giugno, alle 21, l'Europeo di calcio. Lo ha comunicato l'Uefa dopo il Comitato esecutivo svoltosi a Kiev che ha approvato il ...

Europei 2020 - ecco le date e le sedi ufficiali : si parte da Roma il 12 giugno : Sono state definite oggi le date degli Europei 2020, che per la prima volta si terranno in via itinerante. Saranno 12 i Paesi che saranno toccati dalla manifestazione. Le novità non sono finite qui: per la prima volta infatti non ci sarà nessuna Nazionale qualificata di diritto (non essendoci un unico Paese ospitante) ma in […] L'articolo Europei 2020, ecco le date e le sedi ufficiali: si parte da Roma il 12 giugno è stato realizzato da ...

Euro 2020 - ufficiali le date delle gare : ecco quando si giocherà a Roma : ufficializzate le date delle gare di Euro 2020, il primo Europeo itinerante che si giocherà in 12 città diverse - tra cui Roma - dal 12 giugno al 12 luglio. L'articolo Euro 2020, ufficiali le date delle gare: ecco quando si giocherà a Roma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Euro 2020 - ufficializzate le date dall'Europeo : il 12 giugno a Roma la gara inaugurale : Prenderà il via venerdì 12 giugno , ore 21, allo stadio Olimpico di Roma Euro 2020, il primo campionato Europeo itinerante della storia che per celebrare i 60 anni della competizione si giocherà in 12 ...

Uefa : finale di Champions 2020 a Istanbul - Europa League a Danzica : La Uefa ha ufficializzato le sedi delle due competizioni europee per club. Scelte anche quelle per Supercoppa europea e Champions femminile. L'articolo Uefa: finale di Champions 2020 a Istanbul, Europa League a Danzica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.