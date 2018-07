Estate al cinema | il biglietto costa 3 euro

EstateCinema : tornano i Cinema Days dal 9 al 15 luglio proiezioni a 3 euro : Apertura della biglietteria, con ingresso da Via del fosso, ogni sera alle ore 20.30 con possibilità di preacquisto per gli spettacoli di tutto il mese. Al Cinema Astra, si alternano in ...

Al cinema all'aperto con i bambini d'Estate : Per maggiori informazioni consultare il sito di Filmstudio90 Leggi anche Varese - Torna Esterno Notte: 40 film e spettacoli per le sere d'Estate di bambini@varesenews.it

Partono le iniziative di Estate a Spilamberto : concerti - spettacoli - cinema sotto le stelle e tornei : Partono nei prossimi giorni le iniziative di "Estate a Spilamberto": concerti, spettacoli, tornei ed attività per tutta la famiglia. Dal 2 al 6 luglio torneo di calcio femminile a San Vito organizzato dalla Polisportiva San Vito. Martedì 3 luglio invece, alle 19.30, al Centro ...

Estate al cinema ad Ascoli - 45 pellicole al Multiplex del ''Città delle Stelle'' : Il cinema, a livello nazionale, ha visto aumentare il numero di spettacoli del 4,22% e gli spettatori di ben sette milioni in più rispetto all'anno passato. Nelle Marche, da gennaio 2016 a febbraio ...

Milano. Notti d’Estate 2018 al cinema : Il Municipio 6 di Milano collabora con le “Notti d’Estate, al cinema”. L’appuntamento è organizzato da Gestione Autonoma Lope de

Franca Valeri inaugura l’Estate della Casa del Cinema : Franca Valeri inaugura l’estate della Casa del Cinema. Omaggio per il compleanno della grande protagonista della scena italiana: al Cinema, in teatro, televisione e opera lirica. La attendevano tutti e lei non deluderà i suoi ammiratori e gli amanti del bel Cinema italiano: Franca Valeri arriva martedì sera alla Casa del Cinemaper una serata evento a lei dedicata che inaugura Caleidoscopio, la stagione estiva della Casa nel Teatro all’aperto ...

Al via 'Estatecinema' - il cinema all'aperto a Villa Bottini : ... Intero Euro 6,00* Ridotto Euro 5,00 Abbonamento 5 spettacoli Euro 20,00 Dal 9 al 15 luglio tutte le proiezioni a prezzo unico ' 3,00

Estate 2018 - la stagione dei cinema all’aperto in città : Milano e Roma hanno inaugurato i loro cinema all’aperto (con un’offerta piuttosto ricca), ma ci sono altre città italiane che per questa calda Estate hanno in programma delle belle visioni sotto le stelle. Ecco le varie proposte da Firenze a Napoli, passando per Bologna. FIRENZE Arena di Marte – dal 25 giugno al 2 settembre Si rinnova l’appuntamento al Mandela Forum con il cinema sotto le stelle in due arene, una Grande e ...

Il fascino del Solstizio d’Estate in letteratura - cinema e musica : Il Solstizio d’Estate è molto più di un semplice evento astronomico. Esso ha qualcosa di magico, di unico. Infatti, la midsummer o “notte di mezza estate” è diventata il titolo e l’atmosfera perfetta per un’opera del grande drammaturgo e poeta anglosassone William Shakespeare: la commedia “Sogno di una notte di mezza estate” e ciò non deve stupirci dato che midsummer, così enigmatica, carica di mistero e spiritualità, è l’ambiente ideale in cui ...

Estate - a Trento appuntamenti di musica e cinema : Gli spettacoli inizieranno alle 21.30 a luglio e alle 21 in agosto. Primo appuntamento il 5 luglio e ultimo il 30 agosto. Il prezzo d'ingresso è di 5 europer il biglietto intero e di 3 euro quello ...

Contrada larga e Cinema in cortile - per un'Estate in città da non perdere : ...29 agosto Orchestra Giovani in sinfonia È un progetto culturale di formazione e produzione concertistica che nasce dalla volontà di creare un'orchestra che possa fungere da ponte tra il mondo ...

Cinema. I festival dell’Estate 2018 in Italia : L’estate non è tempo solo di festival musicali, ma anche cinematografici. Tra i mesi di luglio e agosto, infatti, fioriscono in varie parti d’Italia manifestazioni dedicate alla settima arte, ai suoi vari generi ed espressioni. Una bella opportunità per approfondirne la conoscenza ma anche per farsi avvolgere dalla sua magia. Ecco una piccola mappa degli appuntamenti da non perdere, tra piccole realtà in crescita ed altre più ...

Estate Caerite 2018 - a Valcanneto il protagonista è il grande cinema : Da giovedì 6 settembre a domenica 9 settembre, si chiude l'Estate di Valcanneto con la Festa nel Bosco, quattro giorni interamente dedicati alla magia del teatro, agli spettacoli, ai giochi e a tante ...

Quali i cinema all’aperto di Roma questa Estate? : Milano non è l’unica città ad avere, per questa estate, una bella programmazione di cinema all’aperto. Sono tante, infatti, anche le proposte di Roma. D’altra parte non potrebbe essere altrimenti, dato che si parla di una delle culle della settima arte. Un appuntamento classico è quello con l’Isola del cinema, la cui 24esima edizione si terrà dal 13 giugno al 2 settembre come sempre nell’affascinante Isola Tiberina. ...