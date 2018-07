“Erano partiti per un viaggio” La tragedia che nessuno poteva immaginare Una famiglia

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 luglio 2018) Una tragica notizia che arriva dall’altra parte del mondo, ma non per questo fa meno male. Solo a leggere è impossibile non immedesimarsi nella situazione, nel pensare quanto possa essere crudele il destino. È drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel Delaware, negli Stati Uniti. Un uomo di sessantuno anni è morto insieme alle sue quattro figlie. In auto con loro c’era anche la moglie dell’uomo e mamma delle ragazze, unica sopravvissuta allo schianto ma attualmente in gravissime condizioni. L’incidente, di cui dà notizia la stampa statunitense, è avvenuto mentre latornava da un viaggio nel Maryland. Stavano per tornare a casa loro nel New Jersey quando per ragioni ancora non chiarite si sono scontrati con un camioncino. L’incidente mortale è avvenuto a Townsend, nella Contea di New Castle.La polizia ha ...