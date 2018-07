Equitazione | gli europei di Endurance | ecco gli azzurri convocati

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : i favoriti per il Grand Prix. Harrie Smolders e gli azzurri sfidano la pattuglia statunitense : Un autentico parterre de rois si appresta a scendere in pista in occasione del Concorso Internazionale Piazza di Siena 2018, che andrà in scena nell’ovale di Villa Borghese, a Roma, tra giovedì 24 e domenica 27 maggio. La più importante competizione italiana del salto ostacoli vedrà la partecipazione di numerosi atleti di primo piano nel panorama internazionale. E il lotto dei potenziali protagonisti appare davvero nutrito e combattivo per ...

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : l’Italia a caccia di uno storico bis in Coppa delle Nazioni - ma gli USA sembrano un gradino avanti a tutti : C’è il gotha del salto ostacoli pronto a contendersi la vittoria in occasione del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018, che andrà in scena nell’ovale di Villa Borghese tra giovedì 24 e domenica 27 maggio. Il primo vero banco di prova si terrà venerdì 25 maggio con la disputa della prova a squadre alle ore 15.15, una competizione uscita dal programma della FEI Nations Cup, ma ugualmente ricca di spunti e di spettacolo, ...

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Saranno 18 gli azzurri in gara : Una squadra da battaglia scenderà in pista tra giovedì 24 e domenica 27 maggio in occasione del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018, a cui prenderanno parte i migliori 18 rappresentanti italiani della disciplina. Saranno cinque gli atleti che potranno partecipare anche alla prova a squadre, tra cui non figurano Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, destinati soltanto all’individuale, mentre Saranno presenti anche i primi tre dei ...

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : i convocati dell’Italia. Gli azzurri cercano il bis nella prova a squadre : Dal 24 al 27 maggio Villa Borghese ospiterà l’86ma edizione del Concorso Internazionale Piazza di Siena. L’Italia cercherà di essere grande protagonista e di riscattare una stagione fino a qui non brillantissima, provando a centrare il bis nella prova a squadre. Il Selezionatore della nazionale italiana di salto ostacoli Duccio Bartalucci ha annunciato la lista degli azzurri presenti, che saranno complessivamente 18. Di questi cinque saranno i ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : la pattuglia tedesca sfida Scott Brash e Ben Maher ad Amburgo : Tappa tedesca per il Longines Global Champions Tour 2018, che approderà ad Amburgo tra giovedì 10 e sabato 12 maggio per il suo quinto appuntamento. La competizione fa registrare per ora un autentico dominio britannico, dato che Scott Brash guida la classifica generale davanti a Ben Maher, vincitore tra l’altro della tappa di Madrid. Le carte in tavola, tuttavia, potrebbero essere sparigliate in Germania, dove numerosi grandi interpreti ...