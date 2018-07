Energia | fusione | è Made in Italy il primo componente del divertore di ITER

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 luglio 2018) Èinilprototipo dell’Inner Vertical Target, uno dei tre componenti deldi, il grande reattore per la ricerca sullanucleare in costruzione nel Sud della Francia. Realizzato da ENEA e Ansaldo Nucleare, servirà per assemblare il, l’elemento più sollecitato dal flusso termico del plasma, composto da 54 moduli in grado di sopportare un flusso termico di 20 MW per mq e temperature che raggiungono i 2mila gradi centigradi. L’Inner Vertical Target servirà come “bersaglio” delle particelle prodotte in eccesso dal plasma per mantenere accesa la reazione di, smaltire il calore e renderlo disponibile per la produzione dielettrica. Pesa 5 quintali concentrati in otto tubi di lega di rame lunghi 1,8 m ricoperti di blocchi di tungsteno, un materiale con alto punto di, ottima conducibilità termica e alta resistenza. Il ...