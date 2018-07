ENEA | fusione | è Made in Italy il primo componente del divertore di ITER

finanza.lastampa

: Ansaldo ed Enea insieme per progettare un pezzo del primo reattore per fusione nucleare - Primapressit : Ansaldo ed Enea insieme per progettare un pezzo del primo reattore per fusione nucleare - Primapressit : Ansaldo ed Enea insieme per progettare un pezzo del primo reattore per fusione nucleare - UnioneIngegneri : ?? #Energia: fusione, è #MadeInItaly il primo componente del #divertoreITER -

(Di lunedì 9 luglio 2018)inilprototipo dell' Inner Vertical Target , uno dei tre componenti deldi, il grande reattore per la ricerca sullanucleare in costruzione nel Sud della ...