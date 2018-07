EMRE CAN ALLA JUVENTUS Presentazione in diretta | info streaming video e tv | altro colpo

EMRE Can/ Juventus - presentazione in diretta : info streaming video e tv - la conferenza stampa : Emre Can Juventus, presentazione in diretta: info streaming video e tv, la conferenza stampa del centrocampista tedesco arrivato a parametro zero dopo quattro anni con il Liverpool(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 04:32:00 GMT)

Calciomercato Juventus - EMRE CAN è bianconero : 'Sono qui per vincere tanti trofei' : Il Calciomercato della Juventus prende decisamente sostanza. Dopo Caldara, Spinazzola e Perin è arrivato anche il quarto acquisto per i bianconeri. Nella mattinata del 21 giugno è stato ufficializzato Emre Can, accolto in grande stile al J Medical da tanti tifosi. Una trattativa andata in porto dopo parecchi mesi, messa in piedi pazientemente dalla dirigenza della società campione d'Italia. Contratto fino al 2022 Intorno alle 10:00 del 21 giugno ...

EMRE CAN - clausola rescissoria nel contratto : è la prima volta per la Juve : Per la prima volta nella storia del club bianconero è stata inserita una clausola rescissoria nel contratto di un calciatore: sarà valida dal 2020. L'articolo Emre Can, clausola rescissoria nel contratto: è la prima volta per la Juve è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - ufficiale il colpo EMRE CAN : 'Questo è uno dei giorni più belli della mia vita' : Nella mattinata del 21 giugno, intorno alle 10, Emre Can è sbarcato a Torino. Il tedesco ha poi lasciato l'aeroporto di Caselle per recarsi al JMedical per sostenere le visite di rito con il club bianconero. Una volta giunto di fronte al centro medico adiacente all'Allianz Stadium, Emre Can ha trovato un centinaio di tifosi [VIDEO]che lo attendevano ed è stato molto disponibile con i suoi nuovi supporters fermandosi per le foto e gli autografi. ...

Juventus - EMRE CAN : 'Sono qui per vincere - l'obiettivo è lo scudetto' : TORINO - Raggiante, ambizioso, determinato. Nelle prime dichiarazioni ufficiali da giocatore della Juventus Emre Can dimostra tutta la sua voglia di Juventus svelando anche qualche aneddoto curioso ...