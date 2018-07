Emmanuel e Brigitte Macron | noi siamo una cosa sola

Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux/ Video - l’incontro con Papa Francesco : Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux in giro per le strade di Roma prima dell'incontro con Papa Francesco. Cena e passeggiata romantica per il presidente francese e sua moglie(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:20:00 GMT)

Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux / Cena e passeggiata romantica a Roma prima dell'incontro col Papa : Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux in giro per le strade di Roma prima dell'incontro con Papa Francesco. Cena e passeggiata Romantica per il presidente francese e sua moglie(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 18:10:00 GMT)

La figlia di Brigitte Macron in un documentario sulla madre : "Emmanuel e mia madre sono una visione d'amore" : La figlia di Brigitte Macron ha rivelato come, all'età di nove anni, ha visto la madre di 39 anni innamorarsi del quindicenne Emmanuel Macron. Tiphaine Auzière, 34 anni, è la più giovane dei figli della première dame francese, nata dal suo primo matrimonio. In un documentario televisivo su sua madre, Tiphaine ha descritto come Emmanuel Macron e la sua insegnante fossero "innamorati" poco dopo essersi incontrati ...