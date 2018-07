Emma e Biondo si sono lasciati? I gossip sulla coppia di Amici 2018 : Emma e Biondo si sono lasciati? La coppia di Amici 2018 potrebbe essere scoppiata, è questo che dicono i tanti che da qualche tempo cercano conferme sulla storia d'amore nata nella scuola di Canale 5. Una notizia come questa spiazzerebbe un po' tutti, perché Emma e Biondo sembravano davvero affiatati insieme e, ammettiamolo, abbiamo tutti pensato che facessero sul serio. In molti ci domandate, costantemente, come procede la relazione tra i due ...

Amici 17 - Emma Muscat : "Con Biondo - va molto bene. Lo amo tantissimo" : Emma Muscat, cantante di origini maltesi, è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione di Amici, il talent show ideato da Maria De Filippi, andata in onda su Canale 5 e Real Time.Emma Muscat non è riuscita a conquistare la finale di questa diciassettesima edizione ma l'obiettivo di conquistare un contratto discografico è stato ampiamente raggiunto: la cantante, infatti, ha pubblicato in questi giorni il suo primo album intitolato ...

Emma Muscat e Biondo si sono lasciati? Le ultime dichiarazioni : Emma Muscat e Biondo si sono lasciati? Emma Muscat e Biondo si sono lasciati dopo la fine della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi? I due si sono conosciuti qualche mese fa proprio nella scuola più famosa in Italia e da allora non si sono mai lasciati. Una storia d’amore nata per caso. […] L'articolo Emma Muscat e Biondo si sono lasciati? Le ultime dichiarazioni proviene da Gossip e Tv.

Emma Marrone e The Kolors ospiti di Radio Bruno Estate a Mantova con Ermal Meta e Biondo : Sono stati annunciati i primi ospiti di Radio Bruno Estate a Mantova. Sabato 14 luglio, la tournée di Radio Bruno farà tappa a Mantova, in Piazza Sordello, per la seconda data del 2018. Emma Marrone sarà in piazza per cantare con i fan. Ci sarà anche il gruppo dei The Kolors, in Radio con Come le onde dal 6 luglio, il nuovo singolo in featuring con J-Ax. Sul palco di Piazza Sordello per Radio Bruno Estate a Mantova è atteso anche Alessio ...

Emma e Biondo insieme dopo Amici : "Sei la miglior cosa della mia vita" : Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018 e hanno festeggiato i primi quattro mesi insieme. Il giorno tanto importante, che si usa chiamare mesiversario ormai, è stato ieri, il 13 giugno, e non potevano che trascorrere insieme questa giornata! Facendo i salti mortali, magari, oppure riuscendo a programmare gli impegni di lavoro e riuscendo a incontrarsi. Emma ha raggiunto Biondo a Firenze, dove lui si trovava per l'evento di moda Pitti ...

Biondo - “Roof Garden” nuovo singolo/ Video - con il rapper anche Emma Muscat : party in stile “Grande Bellezza” : Chi ha seguito Amici 17 conosce bene Roof Garden e conosce bene Biondo ma per tutti gli altri il Video che accompagna il nuovo singolo potrebbe essere il prossimo tormentone estivo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 15:59:00 GMT)

Biondo - Roof Garden/ Il video del suo singolo con Emma Muscat e in stile "La Grande Bellezza" : Chi ha seguito Amici 17 conosce bene Roof Garden e conosce bene Biondo ma per tutti gli altri il video che accompagna il nuovo singolo potrebbe essere il prossimo tormentone estivo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 13:11:00 GMT)

Emma e Biondo insieme dopo Amici : "Sei la miglior cosa della mia vita" : Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018 e hanno festeggiato i primi quattro mesi insieme. Il giorno tanto importante, che si usa chiamare mesiversario ormai, è stato ieri, il 13 giugno, e non potevano che trascorrere insieme questa giornata! Facendo i salti mortali, magari, oppure riuscendo a programmare gli impegni di lavoro e riuscendo a incontrarsi. Emma ha raggiunto Biondo a Firenze, dove lui si trovava per l'evento di moda Pitti ...

Irama - Einar - Biondo - Carmen e Emma : ecco chi vende di più dopo Amici : Chi sta vendendo di più e sta avendo più successo dopo Amici A una settimana dalla finale di Amici 17 quale cantante sta vendendo di più? Quale ex allievo sta riscuotendo più successo fuori dalla Scuola di Maria De Filippi? Irama! Sì, la vittoria del giovane cantautore ha avuto un riscontro anche nella vita reale, […] L'articolo Irama, Einar, Biondo, Carmen e Emma: ecco chi vende di più dopo Amici proviene da Gossip e Tv.

Emma e Biondo insieme dopo Amici : "Sei la miglior cosa della mia vita" : Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018 e hanno festeggiato i primi quattro mesi insieme. Il giorno tanto importante, che si usa chiamare mesiversario ormai, è stato ieri, il 13 giugno, e non potevano che trascorrere insieme questa giornata! Facendo i salti mortali, magari, oppure riuscendo a programmare gli impegni di lavoro e riuscendo a incontrarsi. Emma ha raggiunto Biondo a Firenze, dove lui si trovava per l'evento di moda Pitti ...

AMICI 2018/ Irama - Emma e Biondo di nuovo insieme : come iscriversi ai casting : AMICI 2018: Irama, Emma Muscat e Biondo di nuovo insieme. Al via i casting per la prossima edizione: ecco come iscriversi e partecipare per realizzare il proprio sogno.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 06:00:00 GMT)

Emma e Biondo insieme dopo Amici : "Sei la miglior cosa della mia vita" : Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018 e hanno festeggiato i primi quattro mesi insieme. Il giorno tanto importante, che si usa chiamare mesiversario ormai, è stato ieri, il 13 giugno, e non potevano che trascorrere insieme questa giornata! Facendo i salti mortali, magari, oppure riuscendo a programmare gli impegni di lavoro e riuscendo a incontrarsi. Emma ha raggiunto Biondo a Firenze, dove lui si trovava per l'evento di moda Pitti ...

Emma e Biondo stanno ancora insieme? Ecco tutta la verità : Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018 e hanno festeggiato i primi quattro mesi insieme. Il giorno tanto importante, che si usa chiamare mesiversario ormai, è stato ieri, il 13 giugno, e non potevano che trascorrere insieme questa giornata! Facendo i salti mortali, magari, oppure riuscendo a programmare gli impegni di lavoro e riuscendo a incontrarsi. Emma ha raggiunto Biondo a Firenze, dove lui si trovava per l'evento di moda Pitti ...

Biondo ed Emma festeggiano 4 mesi d’amore : la sorpresa di lei : Emma Muscat va da Biondo a Firenze: la prova social I cantanti Biondo ed Emma Muscat si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Accomunati dalla stessa passione per la musica, Emma e Biondo si sono avvicinati sempre di più e sono diventati una vera e propria coppia. Pochi giorni fa […] L'articolo Biondo ed Emma festeggiano 4 mesi d’amore: la sorpresa di lei proviene da Gossip e Tv.