Emanuela Folliero | Contratto in esclusiva con Mediaset Sogno un talk vicino alle

Emanuela Folliero - il saluto dell’ultima annunciatrice tv : “Vi auguro una vita piena di gioia” (ma farà ancora la conduttrice) : “Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra rete, vi auguro una felice notte, un’estate meravigliosa, e una vita piena di gioia. Ciao a tutti“: il saluto dell’ultima annunciatrice tv, Emanuela Folliero, arriva all’1.35 di questa notte su Rete4. Niente lacrime e nessuna dedica commovente, solamente un augurio a tutti i telespettatori che l’hanno seguita in 28 anni di carriera. La fine di ...

Dopo 28 anni - Emanuela Folliero fa il suo ultimo annuncio su Rete4 : Dopo 28 anni, Emanuela Folliero fa il suo ultimo annuncio su Rete4, congedandosi dai telespettatori che in questi anni l’hanno seguita con grande affetto. Con il tempo “l’ultima signorina buonasera” si è fatta amare dal pubblico, diventando “una di famiglia” ed entrando nelle case di milioni di italiani. Sorriso dolce e voce calda, Emanuela Folliero si è trasformata in una presenza fissa e rassicurante sullo ...

Emanuela Folliero - l’ultimo annuncio su Rete4 : Emanuela Folliero ha salutato per l’ultima volta i telespettatori di Rete4: un saluto – addio che segna la fine di un’epoca televisiva La televisione è cambiata. Senza rendercene conto da anni assistiamo ad una piccola grande rivoluzione del messo televisivo che, per stare a passo con i tempi moderni, è costretto a dare un taglio al passato. E’ proprio il caso di Emanuela Folliero, storico volto di Rete4, che ieri sera ha ...

Emanuela Folliero lascia Rete 4 : l’ultimo annuncio in tv [VIDEO] : Emanuela Folliero lascia Rete 4 “Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra Rete, vi auguro una felice notte, un’estate meravigliosa, e una vita piena di gioia. Ciao a tutti“, con queste parole Emanuela Folliero ha fatto il suo ultimo annuncio su Rete 4 nella notte di domenica 8 luglio 2018 alle ore 1.35 […] L'articolo Emanuela Folliero lascia Rete 4: l’ultimo annuncio in tv [VIDEO] proviene da Gossip e Tv.

L’addio di Emanuela Folliero dopo 28 anni : «A tutti - una vita piena di gioia» : L’annuncio arriva intorno all’una e mezza di notte: è l’ultimo della sua carriera. «Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra rete e vi auguro una felice notte, un’estate meravigliosa e una vita piena di gioia». Sono queste le parole che Emanuela Folliero sceglie per salutare i telespettatori di Rete 4 dopo ventotto anni di onorato servizio, mezzobusto sorridente e voce calda e ...

Rete 4 - Emanuela Folliero non sarà più annunciatrice : il saluto dopo 28 anni (video) : dopo 28 anni di onorata attività, Emanuela Folliero getta la spugna: non sarà più l'annunciatrice (e volto) di Rete 4. Il canale di Mediaset è alle prese con un restyling importante - meno film, molte più produzioni originali in prima serata - e a farne le spese è anche la conduttrice milanese che dal 1990 ha annunciato film e programmi con l'eleganza e il sorriso di sempre. D'altronde la Folliero era l'ultima "signorina buonasera" ...