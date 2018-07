Elisa Isoardi non sarà sola alla Prova del Cuoco | due uomini al suo fianco

Gossip/ Elisa Isoardi e Matteo Salvini in crisi? Dalla conduttrice messaggi criptici : Potrebbe esserci aria di crisi tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. La conduttrice tv e il leader della Lega Nord e attualmente Ministro degli Interni al Governo Conte, fanno ormai coppia fissa da un po' di anni ma negli ultimi tempi la Isoardi ha postato delle frasi che hanno un po' preoccupato i fan [VIDEO], i quali temono che possano essere in crisi. Qualche giorno fa, in particolare, la conduttrice Rai ha pubblicato un messaggio sul suo ...

Palinsesti Rai 2018-19 / Elisa Isoardi e Andrea Lo Cicero alla guida de La Prova del Cuoco? Ultime novità : Palinsesti Rai 2018-19, tutte le novità e le conferme della nuova stagione televisiva. Elisa Isoardi sarà affiancata da Andrea Lo Cicero a La Prova del Cuoco? (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 21:57:00 GMT)

Elisa Isoardi incontra Antonella Clerici : “Mi auguro la sua carriera” : Antonella Clerici dà qualche consiglio a Elisa Isoardi Come ormai arcinoto un po’ a tutti, Antonella Clerici ha deciso di abbandonare dopo ben 18 lunghi anni La prova del cuoco. Difatti la popolare bionda conduttrice ha più volte rivelato di voler dedicarsi ad altri progetti, ma anche di voler stare più vicina ai suoi cari. E tale decisione l’ha presa dopo la morte improvvisa di Fabrizio Frizzi, avendo capito in quella circostanza ...

Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco : “Con Antonella Clerici rapporto diretto” : Elisa Isoardi pronta per La Prova del Cuoco: tutte le novità su chi ci sarà e il rapporto con Antonella Clerici La Prova del Cuoco si prepara a partire con una novità assoluta. Al posto di Antonella Clerici, nella prossima edizione ci sarà Elisa Isoardi. Non è certo la prima volta che Elisa Isoardi guadagna […] L'articolo Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco: “Con Antonella Clerici rapporto diretto” proviene da Gossip e Tv.

Elisa Isoardi a DM : «A La Prova del Cuoco non sarò sola. Nessuno mi tratta diversamente ora» : Elisa Isoardi Elisa Isoardi si prepara ad una stagione da protagonista. La conduttrice piemontese si riappropria, infatti, dei fornelli de La Prova del Cuoco, questa volta in veste di titolare al posto della “dimissionaria” Antonella Clerici. Ai nostri microfoni ne parla con entusiasmo, anticipando alcune novità. Ma Elisa Isoardi è al centro delle cronache anche per la sua relazione sentimentale con Matteo Salvini, vice premier e ...