Elena Aubry | vernice gialla e fiori sulle buche | ' Mai più una tragedia simile'

Elena Aubry - la battaglia della mamma 'Segniamo di giallo le voragini' : 'E se per salvare una vita bastassero 3 euro?'. È il tam tam rilanciato su Fb e non solo dopo la lettera ideale scritta da mamma Graziella Viviano alla figlia Eleba Aubry, morta a 26 anni ancora ...

Elena Aubry - i pm : 'Serve una nuova perizia sulla strada'. La mamma : 'Basterebbe così poco per salvare vite' : Una nuova consulenza tecnica per stabilire la sicurezza dell' asfalto . Questa è la decisione presa dal dal pm Laura Condemi, per quanto concerne l'indagine sul caso Elena Aubry , la giovane donna ...

Roma - la morte di Elena Aubry senza pace - i pm sconfessano i vigili : 'Serve una nuova perizia' : Una consulenza tecnica per verificare le condizioni dell'asfalto della via Ostiense, all'altezza del Cineland, nel tratto di strada in cui lo scorso 6 maggio è deceduta Elena Aubry. Sarà incaricato ...

Nuovo rapporto sulla morte di Elena Aubry : "L'incidente non è stata causato dalle buche di Roma" : La morte di Elena Aubry - 26enne motociclista romana, che lo scorso 8 maggio andò a schiantarsi contro un guardrail sulla via Ostiense - sembra essere ancora avvolta dal mistero. Se dai primi rilievi della municipale sembrava chiaro che a causare l'incidente fossero state le buche e le radici sporgenti sull'asfalto, all'altezza del cineland di Ostia, ora un Nuovo rapporto degli stessi vigli del X gruppo mare, diffuso dal Messaggero, ...

Elena Aubry - morta in un incidente a Roma. La Procura indaga per omicidio colposo. "Mai spesi i 4 milioni destinati alla manutenzione" : La Procura indaga per omicidio colposo in relazione alla morte di Elena Aubry, 26 anni, deceduta ieri su via Ostiense dopo che la sua moto è andata a sbattere contro un guard rail, in un tratto di strada dove ci sono vari avvallamenti per le radici degli alberi. Il pm Laura Condemi ha affidato la delega al medico legale per effettuare l'autopsia.Il fascicolo è contro ignoti e chi indaga esclude che a causare l'incidente siano stati ...

Elena Aubry - incidente sull'Ostiense. La mamma : «Mia figlia morta per colpa delle buche di Roma» : Elena Aubry stava tornando dal mare in una domenica di maggio in sella alla sua moto, una Honda Hornet. Aveva 26 anni, ed è morta dopo aver perso il controllo del mezzo su via Ostiense a...

Roma - incidente stradale via Ostiense : morta Elena Aubry/ Ultime notizie : strada deformata da radici la causa? : Roma, incidente stradale in via Ostiense: muore Elena Aubry, 25enne, a bordo della sua moto. strada deformata da radici degli alberi la causa del sinitro?