ilfattoquotidiano

: Egitto, il Parlamento prepara la legge d’immunità per i militari - TutteLeNotizie : Egitto, il Parlamento prepara la legge d’immunità per i militari - Cascavel47 : Egitto, il Parlamento prepara la legge d’immunità per i militari -

(Di lunedì 9 luglio 2018) A poco più di un mese dal quinto anniversario della “Tiananmen de Il Cairo” o “massacro di Rabaa“, ilegiziano si appresta ad approvare unache garantirà la più completa immunità dai procedimenti giudiziari agli “alti ranghi delle forze armate” per “ogni atto commesso durante lo svolgimento del proprio dovere nel periodo compreso tra la sospensione della Costituzione del 3 luglio 2013 e la convocazione di questo, il 10 gennaio 2016”. Il periodo di validità dell’immunità coprirà dunque il primo atto repressivo successivo al colpo di stato del 3 luglio 2013. A metà agosto di quell’anno, le forze di sicurezza egiziane uccisero almeno 900 manifestanti della Fratellanza musulmana durante lo sgombero di due sit-in a Il Cairo, nelle piazze di Rabaa e Nahda. In relazione a quel massacro, è ancora in corso un ...