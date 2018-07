wired

: Ecommerce, l’Europa ha inventato un reclamo online se hai problemi. Ma pochi lo sanno - antocalderone : Ecommerce, l’Europa ha inventato un reclamo online se hai problemi. Ma pochi lo sanno - micheleiurillo : Ecommerce, l’Europa ha inventato un reclamo online se hai problemi. Ma pochi lo sanno - Lauraenientepiu : Ecommerce, l’Europa ha inventato un reclamo online se hai problemi. Ma pochi lo sanno -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Uno degli ultimi reclami sull’finiti sulla scrivania dell’avvocato Alessandro Bruni a Roma è arrivato dalla Spagna. Qualche mese fa un utente si iscrive a una piattaforma italiana di streaming di sport. Il sito scala i soldi ma, quando l’abbonato si connette per gustarsi una partita, il servizio non funziona. E nonostante le lamentele, continua a non funzionare. L’utente minaccia di non pagare, l’azienda reagisce: se non lo fai, ti inseriamo nei registri pubblici dei morosi. Il cliente, a quel punto, passa al contrattacco. Dalla Spagna incarica Bruni di mediare con l’azienda che, dopo una negoziazione, restituisce i soldi. Pace fatta. “Queste controversie sono di basso valore economico, ma hanno un alto impatto sociale ed emotivo sul consumatore, che si sente preso in giro”, spiega a Wired il legale, specializzato in mediazione civile. L’euro-Di casi come questo ...