“Eccoli | che spettacolo!” Al battesimo la scena è tutta di Kate Middleton e del piccolo

(Di lunedì 9 luglio 2018) 9 luglio 2018: giorno deldel principino Louis, il terzogenito di William enato il 23 aprile scorso. Contrariamente alle cerimonie mattutine dei fratelli, ildi casa (reale) è entrato a far parte della comunità cristiana di pomeriggio. Alle 16 (ore 17 in Italia). Ilè stato officiato presso la cappella reale di St. James Palace dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, con la tradizionale benedizione del royal baby con acqua del fiume Giordano. Rimanendo sempre in tema di tradizioni, il principino ha indossato la consueta “veste bianca” realizzata per la primogenita della Regina Vittoria nel 1841 e che, da allora, è il vestito ufficiale di tutti i royal baby nel momento in cui vengono battezzati. La cerimonia, svolta in forma privata, è durata una quarantina di minuti ed è stata riservata solo a una ristretta cerchia di ...