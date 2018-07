Ecco il micro sottomarino di Elon Musk per salvare i bambini thailandesi intrappolati

Surface Andromeda : Ecco come Microsoft tenterà di risolvere il problema delle app : Il Surface Andromeda sarà un dispositivo utile nell’ambito della produttività permettendo agli utenti di avere un vero PC all’interno di uno chassis completamente tascabile e, ovviamente, con il supporto alle funzionalità telefoniche.-- Tuttavia, nonostante il device non sia stato nemmeno ancora presentato ufficialmente se non attraverso dei teaser e concept, in molti si chiedono già come Microsoft risolverà il problema delle ...

Questo Medico Ha Ingoiato Una Microcamera Per Capire Meglio Il Corpo Umano : Ecco Cosa Ha Scoperto : Ha guardato in diretta Cosa succedeva nel suo Corpo insieme al pubblico presente al Museo della Scienza di Londra. L'oggetto della sua ricerca è il cosiddetto "microbioma", cioè l'insieme di quei ...

Xbox E3 2018 : Ecco i principali giochi presentati da Microsoft : Dopo più di due ore di conferenza, Microsoft ha terminato l’Xbox E3 2018 presentando numerosi giochi tra cui diverse esclusive Windows 10 e Xbox One, nuovi DLC e nuovi World Premiere ovvero titoli multipiattaforma rivelati in anteprima mondiale. Esclusiva – Crackdown 3 (data di lancio svelata: febbraio 2019) Crackdown 3 farà il boom il prossimo febbraio, quando i giocatori faranno esplodere il crimine vestendo i panni di un agente ...

Ecco i numeri di Windows 10 e Cortana rivelati ufficialmente da Microsoft : Durante l’InsiderDevTour tenutosi a Londra, in Inghilterra, Microsoft ha rivelato i numeri che riguardano Windows 10 e Cortana focalizzandosi in particolare sul settore consumer. Come si può notare dall’immagine riportata qui sotto, Windows 10 ha ormai raggiunto se non superato di poco i 700 milioni di dispositivi con il traguardo del miliardo che sembra essere molto vicino sebbene non sia stato raggiunto nei tempi previsti. In ...

Ecco la casa più piccola al mondo costruita da micro robot : poco più grande della larghezza di un cappello. Nasce in Francia per dimostrare le potenzialità delle nanotecnologie

Ecco l'Xbox Adaptive Controller : la bellissima iniziativa di Microsoft per tutti i giocatori che soffrono di problemi motori : Dopo il leak di alcuni giorni fa arriva una notizia davvero splendida: l'Xbox Adaptive Controller, è realtà e punta a rendere accessibile i videogiochi a tutti coloro che sono affetti da handicap motori o che comunque hanno dei problemi di mobilità limitata. È una notizia davvero splendida che speriamo spinga altre grandi compagnie a impegnarsi in questo ambito.Il Controller in questione è stato realizzato con la collaborazione di parecchi enti ...

Ecco l'Xbox Adaptive Controller : la bellissima iniziativa di Microsoft per tutti i giocatori affetti da mobilità limitata : Dopo il leak di alcuni giorni fa arriva una notizia davvero splendida: l'Xbox Adaptive Controller, è realtà e punta a rendere accessibile i videogiochi a tutti coloro che sono affetti da handicap motori o che comunque hanno dei problemi di mobilità limitata. È una notizia davvero splendida che speriamo spinga altre grandi compagnie a impegnarsi in questo ambito.Il Controller in questione è stato realizzato con la collaborazione di parecchi enti ...

State of Decay 2 non ha bisogno di microtransazioni - Ecco perché : Le cosiddette loot box e le microtransazioni sono diventati elementi tristemente noti nel mondo dei videogiochi, più che altro per le polemiche che scatenano non appena gli utenti le riscontrano in un titolo che include servizi online. Il timore che possano invadere anche altri franchise, come State of Decay 2, è forte nei giocatori, ma pare che per l'atteso nuovo capitolo sviluppato da Undead Labs non ci sia nulla da temere. Gli sviluppatori ...

Berkshire Hathaway - Warren Buffett : Ecco perchè non ho mai investito in Microsoft : perchè Warren Buffett non ha mai puntato su Microsoft? La risposta è arrivata dallo stesso investitore miliardario, che ha risposto da Omaha, Nebraska, dove sabato scorso si è tenuta l'assemblea degli ...

Microsoft : stop ad 'April 2018 Update' per Windows? Ecco cosa è successo davvero Video : #Windows 10 era pronto a ricevere un aggiornamento importante. April Update 2018 è stato annunciato come un update che sarebbe stato percepito dall'utenza. Non si trattava della solita rivisitazione interna delle chiavi di registro o di altri file di sistema, che avrebbe migliorato la stabilita' del software ma che non avrebbe fatto accorgere di nulla milioni di persone che quotidianamente usano il sistema operativo di casa Microsoft. April ...