Ecco il farmaco antipertensivo efficace contro il diabete tipo 1

Prende quel farmaco e muore a soli 16 anni : è già il secondo caso in due anni. Ecco il farmaco sotto accusa : Morire per aver assunto un farmaco? Si può, purtroppo. E questa notizia sta allarmando non poco, visto che ha un inquietante precedente e che è anche abbastanza diffuso. La protagonista di questa tragica storia è una 16enne scozzese che è morta per sospetta intossicazione da propranololo, un farmaco anti ansia contenente betabloccanti. Il caso sta facendo molto discutere in Regno Unito, in quanto Lucy Curran, originario di Glasgow, ...