È suonata la campana per Renzi e per tutto il Pd Ora si cambi davvero

(Di lunedì 9 luglio 2018) Èla. E se avessi potuto parlare, all'Assemblea del Pd di sabato scorso (il suo Presidente, per ragioni di "tempo" e "priorità", non me ne ha dato facoltà), l'avrei detto. Solo Matteopuò ancora chiedersi per chi suona la; èper tutti, ma sopratper lui.Avrebbe dovuto chiedere scusa, per aver condotto alla sconfitta peggiore della lunga storia della sinistra. E invece, anche nel suo ultimo giorno da segretario dimissionario, ha cercato di far male a una comunità, a imbrattare la sinistra, che senza pudore ha sradicato persino dai suoi simboli, dov'erano le radici più antiche: Imola, dove il socialismo è nato; in Toscana, dove si sperava non sarebbe morto. Eppure, non bisogna attardarsi su, ad archiviarlo ci hanno pensato gli elettori. È una storia finita, abbastanza presto e ...