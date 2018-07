“È successo al funerale di Marco” Muore dopo la maturità | il gesto commovente

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 luglio 2018) Un sereno e caldo giorno d’estate è rovinato da una notizia tremenda che ha gelato il sangue di tutti. È infatti impossibile restare indifferenti di fronte a quanto accaduto a Marco in uno dei giorni più belli della sua vita. Morire a 19 anni per un incidente stradale in auto. Un destino tremendo. Così se n’è andato Marco Coletta. Era studente e aveva appena discusso la tesina della prova orale all’esame di, all’istituto Ipsia “Guglielmo Marconi” di Cavarzere. E proprioquella prova era salito sulla sua Seat Ibiza ed aveva imboccato la regionale 516, per tornare a casa, ad Arzerello, dove abitava. Una strada che percorreva tante volte per raggiungere la sua scuola, ma che è diventata per lui una trappola mortale. Marco Coletta era nato a Piove di Sacco, ma risiedeva ad Arzerello, frazione di Piove. Secondo i primi accertamenti, il giovane ha sbandato ...