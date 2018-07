E' morta avvelenata da agente nervino

: Gran Bretagna, morta donna avvelenata dal Novichok, la sostanza tossica del caso Skripal [news aggiornata alle 23:1… - repubblica : Gran Bretagna, morta donna avvelenata dal Novichok, la sostanza tossica del caso Skripal [news aggiornata alle 23:1… - SkyTG24 : Gb, morta la donna avvelenata da agente nervino - MediasetTgcom24 : Gb, morta la donna avvelenata da agente nervino #gb -

La donna inglese ricoverata la scorsa settimana per avvelenamento da gasad Amesbury, nel sud dell'Inghilterra, èin ospedale. Aveva 44 anni, madre di 3 figli. Il suo fidanzato di 45 anni è in gravi condizioni. I due si erano sentiti male in casa. Si indaga come abbiamo fatto a venire in contatto con l'Novichok, la stessa tossina usata nell' attacco all'ex spia russa Skripal e sua figlia 4 mesi fa. Il Novichok veniva prodotto nell'Unione Sovietica tra il 1970 e il 1980.(Di lunedì 9 luglio 2018)