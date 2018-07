E il governo rischia lo strappo La Difesa | Non è competente

DIETRO LE QUINTE/ Il governo Conte rischia di finire come Berlusconi nel '94 : Il governo guidato da Giuseppe Conte è come un aereo in fase di decollo. La più delicata. Ci sono tre fronti aperti infatti che potrebbero mettere a rischio l'esecutivo. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 06:00:00 GMT)governo & INCHIESTE/ I migranti proteggono Salvini dai pm (che affossano Di Maio), di A. FannaSPILLO/ Davigo vs "colletti bianchi": M5s, il primo amore (le manette) non si scorda mai…, di M. Ferrario

Roberto Maroni a 1/2h in più : "Se M5s infiltra furbetti il governo rischia" : "Salvini sta gestendo un dossier complicatissimo come quello sull'immigrazione con determinazione e con forza, quelle che andavano fatte, con l'appoggio del Governo e del premier. Se Mattarella non ha detto nulla sul caso Aquarius, vuol dire che Salvini non ha fatto nulla contro le convenzioni internazionali. Sta facendo le cose giuste, e può dare inizio a una riforma vera sugli accordi che regolano la gestione dell'immigrazione". ...

'Il patto tacito' tra i governi di sinistra e l'Europa sui migranti. Paolo Magri : 'Perché il governo rischia grosso' : Se ' la mossa di Matteo Salvini è tatticamente azzeccata ' secondo Paolo Magri , dell'Istituto per gli studi di politica internazionale , Ispi, , che, ospite a Omnibus, su La7 , ha elogiato la decisione del ministero dell'Interno di chiudere i porti alla nave Nautilus con seicento immigrati a bordo, dall'altro ...

governo : Cicchitto - rischia di saltare entro 6 mesi per contraddizioni interne : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “A nostro avviso le ipotesi sono due, o questo Governo esplode entro sei mesi per le sue interne contraddizioni, per una sarabanda che si apre a livello internazionale grazie agli spread a alle valutazioni delle società di rating perché Salvini decide di fare un bel election day il giorno delle Europee nel 2019, oppure esso può durare cinque anni”. E’ l’opinione di Fabrizio Cicchitto di ...

governo : Cicchitto - rischia di saltare entro 6 mesi per contraddizioni interne : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “A nostro avviso le ipotesi sono due, o questo Governo esplode entro sei mesi per le sue interne contraddizioni, per una sarabanda che si apre a livello internazionale grazie agli spread a alle valutazioni delle società di rating perché Salvini decide di fare un bel election day il giorno delle Europee nel 2019, oppure esso può durare cinque anni”. E’ l’opinione di Fabrizio Cicchitto di ...

Silvio Berlusconi rompe il silenzio - attacco al governo M5s-Lega : 'Che cosa rischia l'Italia' : Non è stato possibile e la Lega ha voluto creare un governo con una forza politica che considero del tutto inadatta a governare l'Italia'.

governo - Scanzi : “Salvini è il politico più scafato. Dipende tutto da Di Maio - M5s rischia di essere fagocitato dalla Lega” : “Sono sempre d’accordo con Cacciari, a prescindere, anche perché, se disgraziatamente gli do torto, ho paura che lui scenda e mi dia uno schiaffo. Lui è un po’ il Chuck Norris dei filosofi“. E’ la premessa ironica del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commentando a Dimartedì (La7) l’analisi del filosofo Massimo Cacciari sul Governo Conte e sull’accordo M5s-Lega. Scanzi osserva: ...

Il monito di Monti al governo : 'Siate più umili o rischiate la Troika' - Renzi : 'Il Pd è un'altra cosa' : Il governo Conte "deve mostrare più umiltà e realismo" nei confronti del Paese, altrimenti rischia di fargli subire "l'umiliazione della Troika". Lo ha detto Mario Monti nella discussione generale ...

Il monito di Monti al governo : 'Siate più umili o rischiate la Troika' - Renzi : 'Il Pd è un'altra cosa' : Il governo Conte "deve mostrare più umiltà e realismo" nei confronti del Paese, altrimenti rischia di fargli subire "l'umiliazione della Troika". Lo ha detto Mario Monti nella discussione generale ...

"Siate più umili o rischiate l'umiliazione della Troika". L'avvertimento del senatore Monti al governo Conte : Il Governo Conte "nella sua interezza" deve mostrare "più umiltà e realismo" nei confronti del Paese, altrimenti rischia di fargli subire "l'umiliazione della Troika". Lo ha detto il senatore a vita Mario Monti nella discussione generale sulla fiducia in Senato. Monti ha rivolto "al nuovo Governo sinceri auguri nell'interesse dell'Italia" dato che "chiunque abbia avuto l'onore e l'onere di guidare il Governo non può che ...

Il ministro Stefani : "La priorità è l'autonomia governo rischia di saltare" : La neo ministra agli Affari Regionali, Erika Stefani ha le idee molto chiare sul suo mandato e sul programma della Lega da mettere in atto. La priorità principale è quella dell'autonomia. E così la ...

Napoli - de Magistris sale al Quirinale : 'Senza governo rischiamo il crac' : Nonostante il Quirinale di questi tempi sia sostanzialmente la meta di tutta la politica del Paese. Un de Magistris che non ha esitato a sciorinare con grande chiarezza i rischi che corre Napoli. Il ...

governo - insulti e minacce a Mattarella su Facebook : tre persone indagate. Rischiano fino a 15 anni di carcere : Per le minacce e gli insulti comparsi sui social nei confronti di Sergio Mattarella ci sono i primi indagati. Tre le persone sotto inchiesta a Palermo nel fascicolo aperto dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dal pm Gery Ferrara, ma al vaglio ci sono altre decine di frasi apparse su altri profili. La procura li accusa di attentato alla libertà del presidente della Repubblica e offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica, ...

Il governo di Cottarelli rischia di non avere nemmeno il sì del Pd : ipotesi astensione : A poche ore dal conferimento ufficiale dell'incarico di formare un governo a Carlo Cottarelli, c'è il fuggi fuggi in Parlamento. Anche Forza Italia e Pd, che ieri sera hanno espresso toni di vicinanza al capo dello Stato Sergio Mattarella, si discostano. E così il governo Cottarelli, voluto dal presidente dopo lo strappo con Lega e M5s, rischia di non prendere nemmeno un sì al voto di fiducia in Parlamento. Oggi Forza Italia ...