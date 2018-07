E' boom per il doping mentaleFarmaci-droga per studio e lavoro Le pillole per essere più

Smart drug per essere più produttivi - boom in Ue : Secondo uno studio, condotto in 15 Paesi del mondo su decine di migliaia di persone, il 14% ha riferito di aver preso degli stimolanti almeno una volta nei 12 mesi precedenti nel 2017, un +5% ...

Farmaci : boom in Europa per le “droghe intelligenti” per lavoro o studio : Una ricerca pubblicata sull’International Journal of Drug Policy, ripreso da Nature online, ha rilevato un boom di Farmaci usati in modo improprio per potenziare l’attenzione, lo studio o le prestazioni sul lavoro: secondo un sondaggio condotto su decine di migliaia di persone in 15 nazioni nel mondo, il 14% ha dichiarato di aver utilizzato “smart drug“, o “‘droghe intelligenti” almeno una volta nei 12 ...

Rapporto Ecomafia 2018 : boom di arresti per crimini contro l’ambiente e di inchieste sui traffici illegali di rifiuti : “Mai nella storia del nostro Paese sono stati effettuati tanti arresti per crimini contro l’ambiente come nel 2017, mai tante inchieste sui traffici illeciti di rifiuti“: dal Rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente, presentato questa mattina a Roma, spiccano infatti “le 538 ordinanze di custodia cautelare emesse per reati ambientali nel 2017 (139,5% in più rispetto al 2016). Un risultato importante sul fronte repressivo frutto ...

Ascolti tv ieri - boom Canale 5 per Russia Croazia | Dati Auditel 7 luglio 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 7 luglio 2018? Come è andata la sfida fra Russia e Croazia e quanti telespettatori hanno seguito l’ultima partita dei quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Quanti, invece, hanno visto il film su Rai 1 o gli altri programmi proposti dai maggiori canali del digitale terrestre? Ascolti tv ieri, 7 luglio 2018 **Ascolti TV IN USCITA DALLE 10:00 **ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO RAI 1. Due famiglie, ...

Maglietta rossa - boom per l'iniziativa di Libera. Salvini ironizza - ira Boldrini : Ironico il ministro degli Interni, Matteo Salvini. Sul web insulti al vescovo pro migranti, Luigi Bettazzi

boom d'ascolti per i mondiali di Russia 2018 su Canale 5 : Il 6 luglio è stata una giornata da record per gli ascolti dei mondiali di Russia 2018 su Canale 5. La sfida 'Brasile-Belgio', in diretta alle ore 20.00, ha fatto registrare numeri da capogiro, ...

America First di Trump continua a creare lavoro. Forte calo deficit per boom 'preventivo' export semi di soia : Il mercato del lavoro degli Stati Uniti conferma la propria solidità: nel mese di giugno, l'economia Usa ha creato 213.000 nuovi posti di lavoro, oltre i 200.000 stimati dal consensus. In rialzo, a sorpresa, il tasso di disoccupazione che, dopo essere precipitato al minimo degli ultimi 18 ...

Alimenti - Coldiretti : boom in Italia per la coltivazione di grani antichi : E’ boom in Italia per la coltivazione di grani antichi, come il Senatore Cappelli, che nella campagna 2017-2018 ha quintuplicato le superfici coltivate, passando dai 1000 ettari del 2017 ai 5000 attuali, trainato dal crescente interesse per la pasta 100% Italiana e di qualità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base di dati di Consorzi Agrari d’Italia e Sis, società leader nel settore sementiero, dai quali emerge che le ...

Nuovo boom di presenze in centro per i Giovedì d'Estate : Ad allietare le centinaia di persone accorse nelle piazze del centro storico cittadino band, scuole di danza e spettacoli teatrali.

Sondaggi Politici/ Lega boom dopo le Elezioni al 31% : Di Maio ‘perde’ il 3% - Berlusconi il 6% : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega boom al 31% dopo le Elezioni del 4 marzo scorso, Di Maio perde il 3%, Berlusconi sprofonda -6%. Male LeU, tiene il Pd(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 14:17:00 GMT)