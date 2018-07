“È appena successo” Thailandia | arrivano notizie dalla grotta in cui sono intrappolati i

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 luglio 2018) Lae il mondo interocol fiato sospeso aspettando, in un’atroce attesa che continua ad azzerarsi ogni volta che si ricomincia con un salvataggio, per i 12 ragazzi e il loro coach cheancoranelladi Tham Luang. La missione di salvataggio, come si legge sul ‘Mail online’, puntava in queste ore a tirar fuori altri 4 membri dei ‘Wild Boars’ (‘I cinghiali selvatici’): gli ultimi 4, più forti e l’allenatore dovranno aspettare ancora. Tutto è andato bene per questo seconda ulteriore cordata di aiuti e i secondi quattro ragazzistati portati fuoriquindi, 8 in totale quelli già salvi. “In giornata tutti fuori”, hanno dichiarato poco dopo le autorità thailandesi. Nel frattempo i sub hanno iniziato a posizionare nuovi serbatoi di ossigeno lungo il percorso attraverso il quale ...