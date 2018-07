Dying Light 2 | dettagli su narrativa | motore e combattimento

Dying Light 2 : la co-op è compresa nello stesso DNA del gioco : Dying Light 2 è stato annunciato in occasione dell'E3 2018, e mentre attendiamo una data di lancio il producer Techland ha offerto a Gamingbolt una serie di interessanti dettagli riguardo l'esperienza co-op che è capace di offrire il gioco.Innanzitutto abbiamo scoperto come, quando andremo nel mondo di qualcuno, quando torneremo nella nostra partita conserveremo tutti gli oggetti che abbiamo raccolto. Giocare con i nostri amici ci porterà dunque ...

Dying Light 2 : Chris Avellone paragona lo sviluppo di un videogioco ad un gioco da tavolo : Senza dubbio i vecchi giochi di ruolo cartacei come Dungeons & Dragons hanno avuto un forte impatto sui videogiochi, il Game designer di Dying Light 2 Chris Avellone (Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic II) ha infatti affermato durante un'intervista che lavorare su un videogioco è un pò come essere un Dungeon Master in un gioco da tavolo.Come riporta Gamasutra, Avellone racconta di come fare il Dungeon Master nelle ...

Dying Light 2 : "nessuna scelta è la scelta giusta" : In occasione di un'intervista concessa a VG247, il narrative e creative director di Dying Light 2 si sono concessi qualche rivelazione in merito al gioco, e nello specifico a come le nostre scelte influenzeranno gli avvenimenti della storia.Chris Avellone, narrative designer del gioco ha contribuito alla scrittura dello stesso assieme agli altri sceneggiatori dello studio per cui conosce molto bene il sistema che regolerà i cambiamenti nel gioco ...

Dying Light 2 : Techland punta ai 60fps per le versioni PS4 Pro e Xbox One X : In un'intervista rilasciata nel corso dell'E3 2018, lo sviluppatore Techland ha rivelato che il suo obiettivo primario per Dying Light 2 è quello di concentrarsi sul frame rate piuttosto che sulla risoluzione, il che significa che la priorità sarà data ai 60fps.Tuttavia, come riporta Gamepur, è interessante notare che il team polacco ha dichiarato che, con un anno intero di anticipo per eseguire l'ottimizzazione corretta, non è impossibile che ...

Continua il successo di Dying Light : il gioco di Techland a quota 13 milioni di giocatori : Mentre nel corso dell'E3 2018 abbiamo assistito all'annuncio di Dying Light 2, con relativi dettagli condivisi in seguito, arrivano interessanti notizie che riguardano il primo capitolo della serie.A quanto pare, Techland ha fatto centro con il suo gioco horror e, ancora oggi, riesce ad attrarre un grande numero di giocatori. Stando a quanto riportato in un articolo di Polygon, dedicato al sequel, sono emersi dei dati piuttosto positivi. Ad oggi ...

Dying Light 2 : il ciclo giorno/notte subirà un grande cambiamento e la mappa sarà quattro volte più grande rispetto a quella vista nel primo capitolo : Dying Light 2 è stato annunciato durante la conferenza E3 2018 di Microsoft e gli sviluppatori hanno già promesso un sacco di miglioramenti rispetto al gioco originale. Uno dei più grandi sembra essere nel ciclo giorno / notte.Il creative director Adrian Ciszewski ha dichiarato a DualShockers durante un'intervista all'E3 2018 che non può ancora rivelare molto sul ciclo perché è coinvolto un "grande cambiamento" e potrebbe essere un "argomento ...

Dying Light 2 : Nuovi dettagli in Anteprima : Durante la conferenza E3 2018 di Microsoft è stato ufficialmente annunciato Dying Light 2, con alcuni stralci di Gameplay. Quest’oggi vogliamo condividere con voi Nuovi dettagli in Anteprima. Nuovi dettagli in Anteprima per Dying Light 2 Di seguito vi riportiamo tutte le informazioni trapelate in rete da coloro che hanno avuto modo di provarlo dietro le quinte: Possibilità di compiere delle decisioni in grado di ...

Alcuni sceneggiatori di The Witcher 3 sono al lavoro con Dying Light 2 : Techland in occasione della conferenza dell'E3 di Microsoft ha annunciato Dying Light 2, riporta VG247, presentando inoltre una collaborazione con lo scrittore Chris Avellone, il quale ha lavorato anche a titoli importanti come Planescape Torment, Icewind Dale, Star Wars Knights of the Old Republic II e Pillars of Eternity. Oltre a questo nome, sicuramente uno dei migliori autori in circolazione, i ragazzi di Techland si sono assicurati anche la ...

Dying Light 2 non avrà alcuna connessione narrativa con il capitolo originale : I creatori di Dying Light 2 hanno rivelato che il sequel non avrà alcuna connessione narrativa con l'apprezzato gioco originale a base di zombie e parkour.Dying Light 2 è stato uno dei tanti nuovi giochi rivelati all'E3 2018, ma fino ad ora non era chiaro se avrebbe avuto qualche connessione con il primo gioco, al di là delle ovvie meccaniche di gameplay.Ci sarà anche un nuovo protagonista con cui fare i conti, anche se Techland non ha ancora ...

E3 2018 : Dying Light 2 annunciato alla conferenza di Microsoft : Nel corso della conferenza di Microsoft è stato annunciato Dying Light 2, il nuovo capitolo della serie che vede la collaborazione del celebre Chris Avellone.Il gioco propone un ecosistema che reagisce alle azioni del giocatore, sarà possibile prendere scelte diverse e la città cambierà del tutto in base alle nostre azioni. Ci saranno diverse fazioni con cui allearsi o contro cui combattere:Vediamo qui di seguito il trailer e il video di ...