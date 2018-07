Drake | re dello streaming con «Scorpion»

vanityfair

(Di lunedì 9 luglio 2018) Non c’è concorrenza che tenga., il nuovo album di, ha superato in una sola settimana il miliardo di ascolti inglobali. Il record di, totalizzato tra Spotify, Apple Music e Amazon Music, è un assoluto senza pari. «New era, new platinum», ha scritto il rapper su Instagram, ringraziando i propri fan un miliardo di volte. E poco importa che alcuni di questi si siano lamentati. LEGGI ANCHE, «il rapper buono», è tornato alla grande https://www.instagram.com/p/Bk74N2rn4p0/?taken-by=champagnepapi, anticipato dalle belle God’s plan e Nice for what, è stato giudicato lungo. Troppo lungo. Quasi che il rapper volesse falsare i dati di vendita, e assicurarsi di poter estrarre dal disco, che è doppio, un numero spropositato di singoli. Inoltre,avrebbe pagato per una pubblicità eccessiva, così da finire in qualsiasi playlist presente su Spotify. In ...