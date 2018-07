Draghi | ' Sull' Italia aspettiamo i fatti Per ora abbiamo sentito solo parole | che sono

Draghi : sulla fine del QE 'non è detta l'ultima parola' : 'Con le attese di inflazione a lungo termine ben ancorate, la forza di fondo dell' economia europea e il continuo ampio grado di accomodamento monetario consentono di poter essere fiduciosi in una ...

Bce - Draghi rassicura : 'Saremo pazienti sull'aumento tassi' : Oltre al presidente della Bce, martedì è intervenuta anche l'Ocse, che ha lanciato un avvertimento sui debiti pubblici: "In passato in alcuni casi quando l'economia andava bene la situazione ...

L'unità necessaria/ La risposta di Draghi alle tensioni sull'euro : ... nel pieno degli attacchi contro l'euro, Mario Draghi , con un'affermazione ferma e davvero sorprendente, aveva dichiarato che avrebbe fatto 'tutto quanto era in suo potere' per proteggere l'economia ...

Governo - Financial Times : “La turbolenza italiana e il dilemma di Draghi sulla fine del piano di acquisto di titoli” : La situazione italiana avrà un impatto a catena sulle decisioni di Mario Draghi e degli altri membri del direttivo Bce sulle sorti del quantitative easing, il piano di acquisto di titoli di Stato che stando alla tabella di marcia fissata nel 2017 è destinato a esaurirsi a settembre. A scriverlo è il Financial Times, che mette in luce il “dilemma” del governatore dell’Eurotower tirato per la giacchetta dai “falchi” ...