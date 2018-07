Draghi | Sui conti italiani aspettiamo i fatti | ora solo proclami

Mario Draghi : "Sui conti italiani aspettiamo<br> i fatti - per ora solo proclami" : Il Presidente della BCE Mario Draghi oggi è stato protagonista di un'audizione davanti alla commissione per gli Affari economici e monetari dell'Europarlamento e tra gli argomenti toccati c'è stato anche quello dei conti pubblici dell'Italia, su cui, in risposta a una domanda sulla possibile riforma delle pensioni o su politiche economiche che facciano risalire il debito, ha detto:"Prima di pronunciare un giudizio è necessario attendere. La ...

Bce - la svolta di Draghi su Qe Tassi sui mutui - prestiti e risparmi Ecco come gestire il portafoglio : Cosa cambia per gli investitori e per chi deve chiedere un mutuo o un prestito dopo l’annuncio dato da Mario Draghi che la Bce interromperà a fine anno il suo quantitative easing (QE) e con esso gli acquisti di bond europei sul mercato? Per ora poco o nulla, ma lo scenario sembra poter favorire le borse (in vista di maggiore inflazione e crescita degli utili), mentre l’euro perde quota sul dollaro, dato che i Tassi europei non ...