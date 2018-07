Draghi | Rischi per l' Italia? Dai mercati nessun dramma

Draghi : conti italiani a rischio? Prima vediamo i fatti : «La fine prevista degli acquisti di attività nette nel dicembre 2018 non significa che la nostra politica monetaria cessi di essere espansiva». Così il presidente della Bce, Mario Draghi , ha illustrato la fase di chiusura del quantitative easing (gli acquisti di titoli di Stato fatti dall’Eurotower per sostenere le economie dell’area euro) durante ...

Mario Draghi dice stop al Quantitative easing : pacchia finita? Ecco quali pesanti rischi corre l'Italia : La decisione della Bce è dunque gravida di insidie per l'economia europea e in particolare per gli Stati come l'Italia. Anche se il presidente - come si apprende dai media - ha dichiarato ...