Draghi | più fiducia dinamica inflazione

Dopo 8 anni finisce il commissariamento della Troika in Grecia. Draghi : “Ora debito più sostenibile” : I ministri delle Finanze dell'area Euro hanno raggiunto l'accordo sull'uscita della Grecia dal programma di aiuti e sull'estensione di 10 anni delle scadenze del suo debito pubblico. Atene si impegna a mantenere un bilancio pubblico con un forte avanzo primario. Resta un controllo trimestrale sul rispetto degli impegni.Continua a leggere

Draghi amministra il più dolce dei tapering - e l'' crolla : In generale il tema dominante della conference è stato la forza dell'economia USA e la necessità di alzare gradualmente i tassi, per aggiustare una stance monetaria che resta comunque accomodante.

Bce - Draghi : dati economici più deboli - taglio stime Pil in 2018 per timori protezionismo e incertezza politica : "I dati economici sono più deboli , ma coerenti con una crescita diffusa e solida". E' quanto ha detto il numero uno della Bce, Mario Draghi , nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi. ...

E i falchi tedeschi nella Bce parlano di fine del Qe e di rialzo dei tassi. Draghi sempre più sotto pressione : Foschi segnali arrivano dalla Germania. Ieri la cancelliera Merkel e il suo consigliere economico Fuest, oggi il Commissario Ue Oettinger e il membro del board Bce Lautenschlaeger hanno lanciato avvertimenti, più o meno velati, all'Italia mentre è nel pieno di una crisi istituzionale tra Parlamento e il Colle, e nel mezzo di una tempesta speculativa sui mercati. Non si può certo parlare di accortezza nel definire la ...

Salvini e Di Maio sbagliano conti : 100 miliardi di debito in più (e Draghi non può cancellarlo) : Ammontano a oltre 340 miliardi di euro (e non 250) i titoli di Stato dell'Italia detenuti dalla Banca centrale europea, accumulati tramite il programma di acquisti (Pspp) lanciato dal 2015. Lo dicono i dati della stessa Banca...