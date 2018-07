Draghi | Europa resti unita | fondamentali sono solidi

Draghi : 'E' importante come non mai che l'Europa resti unita' : Roma, 9 lug., askanews, - 'In tempi di accresciuta incertezza globale, è più che mai importante che l'Europa resti unita'. Lo ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, nella sua audizione ...

BORSE & BCE/ L'Europa è vicina al collasso : l'ultimo avvertimento di Draghi : La Ue non ha gli strumenti per reagire a una nuova crisi globale. Per questo Mario Draghi predica prudenza. Ma ora si deve cambiare: serve più Unione.

Borsa : freno dazi Europa - Draghi non calma : ANSA, - MILANO, 19 GIU - Borse europee in affanno in scia alle Piazze asiatiche sui timori dettati dalla guerra commerciale in atto tra Usa e Cina con lo spettro di altri dazi per 200 miliardi di ...