Draghi | Bce | fondamentali solidi nonostante rallentamento

Savona plaude Draghi ma ora bisogna rafforzare poteri BCE : Teleborsa, - Più poteri alla BCE , questo lo slogan lanciato dal ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona . In occasione del convegno del Centro Studi di Confindustria, il ministro ha dichiarato ...

Bce - Draghi : fattori che hanno frenato crescita salari stanno diminuendo in modo graduale : "I fattori che hanno frenato la crescita dei salari stanno diminuendo in modo graduale". Lo ha detto Mario Draghi, in occasione del forum sulle banche centrali organizzato dalla Bce a Sintra, in ...