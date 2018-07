Dopo l’incidente | Kaley Cuoco di The Big Bang Theory spiega cos’è accaduto | tornerà sul

F1 - nessuna conseguenza per Hartley Dopo l’incidente con Stroll : superati tutti i test medici : Brendon Hartley ha superato i controlli medici a cui si è sottoposto dopo l’incidente con Stroll, avvenuto nel corso del primo giro del Gp del Canada nessuna conseguenza per Brendon Hartley e Lance Stroll dopo l’incidente avvenuto nel primo giro del Gp del Canada. I due piloti sono stati condotti prima al centro medico, ma solo il driver della Toro Rosso è stato poi trasferito in ospedale per controlli più approfonditi. Niente di ...

Biondo e l’incidente imbarazzante Dopo Amici 17 : Amici di Maria De Filippi: spiacevole incidente per Biondo Ieri pomeriggio c’è un stato un concerto evento a Mirabilandia. Tanti i cantanti che si sono esibiti a questo evento, tra i quali Elettra Lamborghini, Thomas e Federica Carta direttamente da Amici 16, Rocco Hunt e, dulcis in fundo, Biondo. E proprio quest’ultimo ha fatto molto discutere in queste ultime ore. Cosa gli è successo? In pratica il popolare rapper di Amici 17, ...

MotoGp – Petrucci lancia l’allarme Dopo la caduta di Pirro : “il punto dell’incidente è pericoloso” : Danilo Petrucci, la caduta di Michele Pirro al Mugello e i risultati non soddisfacenti della Ducati nella prima giornata di prove del Gp d’Italia Una giornata non troppo positiva in casa Ducati oggi al Mugello. Danilo Petrucci ha chiuso la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia con un nono posto, lasciandosi alle spalle i piloti del team ufficiale Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, rispettivamente decimo e dodicesimo. Una ...

MotoGp - succede di tutto al Mugello : Dopo l’incidente a Pirro - moto in fiamme per Dovizioso [FOTO] : motoGp, Andrea Dovizioso alle prese con un problema alla moto, olio in pista e nuovamente bandiera rossa al Mugello motoGp, al Mugello una giornata di prove non proprio fortunatissima. Il pomeriggio è stato infatti condizionato dal brutto incidente occorso allo sfortunato Pirro, il quale è stato soccorso dall’ambulanza ed ora è cosciente e sotto osservazione. I guai per i piloti italiani però non sono finiti. La Ducati di Dovizioso ha ...

“Mio padre e mia madre stesi sull’asfalto - la mia ragazza in lacrime…” - il racconto shock di Tommy Haas Dopo l’incidente dei genitori : Tommy Haas ha raccontato alcuni particolari scioccanti dell’incidente accorso ai genitori nel 2002: l’ex tennista lo ha definito come il momento più brutto della sua vita Presente al Roland Garros come consulente di Pouille, Tommy Haase è stato intervistato dal giornale francese l’Equipe. L’ex tennista ha risposto a diverse domande, fra le quali una davvero particolare: quale fosse stato il momento più brutto della sua ...

F1 - nessun provvedimento per Leclerc Dopo l’incidente con Hartley : Whiting e Hartley perdonano il monegasco : L’incidente che ha coinvolto Leclerc e Hartley nel finale del Gp di Monaco è stato giudicato come una situazione di gara non dipesa dal pilota monegasco La FIA ha graziato Charles Leclerc dopo l’incidente che lo ha visto protagonista nel finale del Gp di Monaco, quando il pilota della Sauber-Alfa Romeo ha centrato in pieno la Toro Rosso di Hartley. A causa di un problema all’impianto frenante, il driver monegasco non è riuscito ...

SCIOPERO TRENI OGGI SABATO 26 E DOMENICA 27 MAGGIO/ Ultime notizie : indetto Dopo l’incidente di Caluso : SCIOPERO TRENI OGGI e domani, 26-27 MAGGIO 2018: caos TRENItalia, Trenord e Italo, info e orari. Le Ultime notizie, le corse cancellate e i comunicati ufficiali. Una utente ha commentato:"Io che spiego al turista di turno dell'ennesimo SCIOPERO dei TRENI:"è sempre così?"; "Sì". Un'altra internauta sottolinea:"Breve storia triste: OGGI volevo andare all'open day della mia università per informarmi meglio sulla magistrale che mi interessa, ma ...

Uber ha interrotto il programma delle auto che si guidano da sole in Arizona - Dopo l’incidente mortale dello scorso marzo : Uber, la grande società di trasporto in auto con conducente, ha interrotto il programma delle auto che si guidano da sole in Arizona, dopo l’incidente dello scorso 18 marzo in cui una donna venne investita e uccisa a Tempe, vicino The post Uber ha interrotto il programma delle auto che si guidano da sole in Arizona, dopo l’incidente mortale dello scorso marzo appeared first on Il Post.

Padova - produzione ferma alle Acciaierie Venete Dopo l’incidente con l’acciaio fuso. Azienda : ‘350 operai in cassa integrazione’ : cassa integrazione per 350 lavoratori su cinquecento. È questo lo scenario che Acciaierie Venete, l’Azienda in cui domenica 13 maggio una siviera con acciaio fuso si è staccata travolgendo 4 operai, ha prospettato ai sindacati in un incontro avuto lunedì pomeriggio. “Una soluzione che noi rifiutiamo e per questo motivo venerdì ci riuniremo in assemblea”, ha spiegato dopo cinque ore di faccia a faccia con i vertici il segretario ...

Rally di Portogallo – Meeke e Nagle vivi per miracolo! La Citroen ridotta a un rottame Dopo l’incidente [VIDEO] : Incidente gravissimo nel Rally di Portogallo per l’equipaggio della Citroen numero 10 di Kris Meeke e Paul Nagle: l’equipaggio vivo per miracolo Attimi di grande apprensione e paura quelli vissuti nel pomeriggio di ieri dall’equipaggio di punta di Citroen Racing, formato da Kris Meeke e Paul Nagle. I due sono stati coinvolti in un bruttissimo incidente, con la loro C3 numero 10 che, al chilometro 31,1 della Prova Speciale 12 del Rally di ...

Bologna. Scende dall’auto Dopo l’incidente. 23enne travolto e ucciso : Il ragazzo stava camminando in stato di choc sulla Trasversale di Pianura, a Granarolo d'Emilia. Era riuscito a mettersi in piedi nonostante fosse appena uscito di strada con la sua vettura. Un camion lo ha travolto e ucciso.Continua a leggere

Nathaly Caldonazzo Dopo l’incidente/ Video - Lo sfogo : “Chi mi ha investito è una persona orribile!” : Nathaly Caldonazzo dopo un mese dall’incidente in motorino a Roma, il Video sfogo dell'attrice su Instagram: “Chi mi ha investito è una persona orribile!”.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:02:00 GMT)

Padova - sequestrate le Acciaierie Venete. Operai in sciopero Dopo l’incidente nel quale 4 colleghi sono rimasti feriti : dopo quello scoppio simile a un “terremoto”, è un lunedì di blocco totale negli stabilimenti di Acciaierie Venete. Non solo a Padova, dove l’impianto è stato sequestrato dalla magistratura, ma anche negli altri siti dell’azienda. I lavoratori hanno deciso di scioperare per richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza in seguito all’incidente che domenica mattina ha coinvolto quattro persone, due dipendenti ...